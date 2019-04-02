Дієтолог назвала продукти, які заважають схудненню

Експерт з харчування пояснила, чому на вечерю слід вживати термічно оброблені овочі
Дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко вважає, що ідеальна вечеря – це термічно оброблені овочі, а от зі свіжими варто бути обережними, адже вони викликають процес бродіння в організмі, порушують травлення і, як наслідок, можуть заважати процесу схуднення. Про це вона написала на сторінці в Instagram.
Експерт зазначила, що одна з теорій дієтології – це обґрунтована доводами інформація про бродіння деяких продуктів в організмі.
"Теорія про бродіння каже, що овочі свіжі ввечері не можна їсти, тому що будуть бродити і будуть заважати схудненню, правильному травленню і правильному засвоєнню. А ось якщо їсти термічно обробленими, вони не будуть давати такої реакції і процес бродіння зведеться на мінімум", - зазначила дієтолог.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Також вона навела список продуктів, які провокують цей неприємний процес в шлунково-кишковому тракті:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Також варто враховувати і фактори, при яких продукти із списку здатні викликати бродіння:
"Але зовсім не означає, що потрібно харчуватися повітрям. Всім теоріям слідувати не вийде. Потрібно відчувати свій організм, витримувати режим, витримувати порції, балансувати КБЖУ, і тоді ви самі зможете зрозуміти, який продукт в який час і як на вас впливає", - пояснила фахівець.
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