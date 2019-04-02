Дієтолог назвала продукти, які заважають схудненню

Дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко вважає, що ідеальна вечеря – це термічно оброблені овочі, а от зі свіжими варто бути обережними, адже вони викликають процес бродіння в організмі, порушують травлення і, як наслідок, можуть заважати процесу схуднення. Про це вона написала на сторінці в Instagram.

Експерт зазначила, що одна з теорій дієтології – це обґрунтована доводами інформація про бродіння деяких продуктів в організмі.

"Теорія про бродіння каже, що овочі свіжі ввечері не можна їсти, тому що будуть бродити і будуть заважати схудненню, правильному травленню і правильному засвоєнню. А ось якщо їсти термічно обробленими, вони не будуть давати такої реакції і процес бродіння зведеться на мінімум", - зазначила дієтолог.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Також вона навела список продуктів, які провокують цей неприємний процес в шлунково-кишковому тракті:

Овочі: білокачанна і квашена капуста, картопля, томати, горох, квасоля, цибуля, часник. Подібні продукти в сирому вигляді підсилюють газоутворення.

Свіжа зелень: петрушка, кріп, кінза, щавель.

Ягоди і фрукти: цитрусові, банани, виноград, груші, яблука, персики, абрикоси, чорнослив та інші. Вживання натщесерце призводить до сильного метеоризму, особливо якщо поєднувати з молочними продуктами.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Зернові культури: каші, мюслі, кукурудза, висівки.

Дріжджові вироби: білий і чорний хліб, пироги, здоба.

Курячі і перепелині яйця у вигляді омлету або яєчні.

Молочні, кисломолочні продукти: свіже молоко, сир, кефір, простокваша, домашнє вершкове масло.

М'ясо та субпродукти: свинина, баранина, м'ясо качки, гусака, яловичина.

Цукор і різні кондитерські вироби.

Риба та інші морепродукти.

Газовані напої, пиво, квас, пакетовані соки, киселі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Також варто враховувати і фактори, при яких продукти із списку здатні викликати бродіння:

час прийому;

сумісність з іншими продуктами;

кількість прийомів їжі на день;

наявність алергій і непереносимостей;

порційність.

"Але зовсім не означає, що потрібно харчуватися повітрям. Всім теоріям слідувати не вийде. Потрібно відчувати свій організм, витримувати режим, витримувати порції, балансувати КБЖУ, і тоді ви самі зможете зрозуміти, який продукт в який час і як на вас впливає", - пояснила фахівець.

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