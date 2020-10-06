Дієтолог назвала кращі продукти для природної детоксикації організму

Система детоксикації організму досконала. Але! Наші звички харчування, екологія, виснаження грунту не можуть не впливати на якість роботи цих систем.

Дієтолог Анна Гоголєва поділилася на своїй сторінці в Instagram списком продуктів харчування, які допоможуть природній детоксикації організму. При цьому експерт не створювала їх рейтинг, або черговість, у кожного з цих продуктів є своя "особлива фішка".



1. Яблука містять пектин, який допомагає швидко виводити з організму солі важких металів, залишки вірусів, токсини. Також яблука містять протизапальні речовини і захищають клітини печінки.

2. Мед багатий мінералами і здатний проводити глибокий детокс організму, як внутрішньо, так і зовнішньо.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Насіння Чіа містять розчинні і нерозчинні харчові волокна, які працюють як "щітка" для очищення кишечника. Чудово підходить для людей із зайвою вагою, так як створює відчуття наповненості в шлунку.

4. Буряк здавна вважається "очисником" нашої печінки від грибків і токсинів. Завдяки пектинам в складі і змістом антиоксидантів, буряк в сирому і вареному вигляді рекомендується при проведенні детоксикації печінки. В вареного буряку в рази менше вітамінів, але на 23% більше антиоксидантів.

5. Селера — відомий природний діуретик. Він допомагає очищенню крові, а також виводить з організму залишки сечової кислоти, покращуючи роботу нирок і суглобів. Особливо рекомендую його при артрозах і артритах, а також при порушенні роботи щитовидної залози.

6. Цибуля і часник допомагають виводити токсини з кишечника і посилюють роботу органів видільної системи. Часник містить аліцин, який чистить кров, покращує роботу печінки, жовчного міхура та бронхо-легеневої системи.

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Олія розторопші, Кедра і Конопляна. Саме рослинні олії здатні підвищувати рівень ліпопротеїдів високої щільності, тобто хорошого холестерину. Чистить судини від поганого холестерину, стимулює желчеотток і сприяє детоксикації та регенерації клітин печінки від токсинів.

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8. Капуста містить відому речовину для очищення організму та детоксикації — сульфорфан. Допомагає виводити токсини з організму. А також до складу капусти входить молочна кислота, яка допомагає роботі кишечника і має протизапальну дію. Для здоров'я я рекомендую КОЖЕН ДЕНЬ їсти хоча б 1 вид капусти.

9. Томати містять відомий антиоксидант лікопін, який допомагає виводити токсини з печінки і необхідний для роботи клітин мозку.

⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

10. Ялиця — самий багатий антиоксидантами продукт містить добову норму вітаміну С і всю лінійку вітамінів В. Працює на клітинному рівень, омолоджуючи і оздоровлюючи буквально кожну тканину і кожен орган в тілі. Проводить глибоку детоксикації печінки, очищає лімфу і допомагає виводити токсини, зв'язуючи їх і не допускаючи інтоксикації.

11. Артишок — багатий антиоксидантами продукт, який містить харчові волокна для чищення кишечника, а також стимулює желчеотток. Артишок в сушеному вигляді я часто включаю до складу сумішей для детоксикації, коли готую індивідуальні програми оздоровлення та харчування для своїх підопічних.

12. Лимон очищає судини, поліпшує склад крові, а також запобігає утворенню каменів у нирках. Вода з лимоном до їжі прекрасно впливає на травлення (якщо у Вас нормальна або знижена кислотність).

13. Імбир відомий властивістю розріджувати кров, покращувати і "прискорювати" травлення. Видаляє токсини через кишечник і через шкіру. Допомагає буквально "пропотеться". Є протипоказання при відкритій виразці шлунка і 12 палої кишки і хвороби Крона.

14. Морква містить антиоксидант, що допомагає боротися з анемією, покращує стан шкіри, а також має легкий жовчогінний ефект.

15. Вода і трав'яний чай. Наш організм потребує рідини щодня, адже завдяки їй працюють всі системи детоксикації, очищення організму: кишечник, печнь, нирки і т. д. Добова норма — 30 мл рідини на 1 кг ваги.

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