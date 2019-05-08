Дієта для збереження молодості: дієтолог запропонувала анти-ейдж програму

Експерт назвала важливі правила, які допоможуть довше залишатися молодою
Заповітна мрія будь-якої жінки – зупинити час і назавжди залишитися молодою та квітучою. І поки еліксир вічної молодості ще не винайшли, доводитися вдатися до чудес косметології і не забувати про правильний спосіб життя, який допоможе відтягнути момент настання старіння.
Експерт запропонувала власну універсальну схему, яка не тільки забезпечить анти-ейдж ефект, але і допоможе схуднути. Вона озвучила основні правила, що сприяють омолодженню і оздоровлення організму:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Також вона перерахувала добавки, які слід включити в раціон:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
А як же антиоксиданти, селен, цинк, куркумін, полівітамінки? У 98% вони не потрібні. Рішення про призначення цих добавок (дуже рідко), може приймати тільки грамотний лікар, який спирається на наукові дані, а не дані з своєї голови.
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