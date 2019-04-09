Дієта долоні: дієтолог назвала оптимальні порції страв для тих, хто худне

Експерт розповіла, як вимірювати порції різних продуктів і страв
Дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла про принципи "дієти долоні" та озвучила норми порцій, які варто з'їдати в день для підтримки стрункості. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
За словами експерта, ця система буде доречною і тоді, коли під руками немає кухонних ваг, тому що так можна визначити оптимальну кількість їжі відповідно до індивідуальних потреб організму.
Розмір стиснутого кулака:
Розмір стиснутого кулака підходить для розрахунку гарнірів і продуктів з високим вмістом складних вуглеводів:
Розмір однієї долоні:
За розміром однієї долоні можна визначити кількість фруктів, яке можна з'їдати щодня.
Фото: instagram.com/usenochka
Розмір долоні без пальців:
Площа від підстави зап'ястя до основи пальців підходить для розрахунку норми продуктів, багатих білком:
Розмір двох долонь разом:
Це відмінний спосіб розрахувати норму овочів.
Фото: instagram.com/usenochka
Розмір двох вказівних і середніх пальців разом:
Поєднавши вказівні і середні пальці на обох руках, ви зможете правильно визначити порцію сиру.
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Розмір першої фаланги великого пальця:
Цей розмір допоможе визначити необхідну кількість вершкового масла.
⠀Фото: instagram.com/usenochka
"Щось з цього бажано їсти раз на день, а щось можна і 2 рази в день, наприклад, овочі. Вони повинні бути мінімум 2-3 рази за день", - зазначає Ольга.
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