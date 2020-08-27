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Діти

Дієта довгожителів: дієтолог поділилася основними секретами

Автор: Lite

Дієтолог розкрила секрети харчування довгожителів

Прожити довго в здоров'ї, ясному розумі і пам'яті, максимально відстрочити старіння – це мрія кожного. І нехай чудодійний еліксир вічного життя поки що не створено, але вже ясно, що секрет довголіття криється в першу чергу в образі життя і раціоні харчування. Дієтолог Лора Філіппова познайомила з головними принципами дієти довгожителів і розповіла, на які продукти слід налягати тим, хто бажає відзначити 100-річчя.

Мікробіом кишечника відіграє важливу роль в якості нашого життя - чи будемо ми жити довго і щасливо" або ж будемо страждати від хронічних захворювань і погіршення роботи мозку з віком.

Саме тому вкрай важливо підтримувати "омолоджуючу" мікрофлору і не допускати перекосу в розвитку шкідливих мікроорганізмів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Основні принципи "дієти довгожителів":

  • з віком потрібно знижувати калорійність раціону, але із збереженням харчової цінності
  • звести до мінімуму червоне м'ясо в раціоні (в ідеалі - не більше 300 г на 7-14 днів)
  • частіше вибирати продукти з низьким ГІ
  • важливий магній та його достатнє надходження! Гречка, сочевиця, горіхи та додатково (після консультації з лікарем) у вигляді добавки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • ваші продукти - сині ягоди, зелені листові овочі, зелень.
  • використовуйте куркуму в стравах
  • рослинні олії корисніше вершкового масла, не соняшникова, а оливкова, лляна і т.д.
  • більше харчових волокон! Цільні крупи, бобові, зелень, овочі, несолодкі фрукти.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Коготкова назвала топ-10 способів урізати калорійність меню.

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