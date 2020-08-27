Дієта довгожителів: дієтолог поділилася основними секретами

Дієтолог розкрила секрети харчування довгожителів
Прожити довго в здоров'ї, ясному розумі і пам'яті, максимально відстрочити старіння – це мрія кожного. І нехай чудодійний еліксир вічного життя поки що не створено, але вже ясно, що секрет довголіття криється в першу чергу в образі життя і раціоні харчування. Дієтолог Лора Філіппова познайомила з головними принципами дієти довгожителів і розповіла, на які продукти слід налягати тим, хто бажає відзначити 100-річчя.
Мікробіом кишечника відіграє важливу роль в якості нашого життя - чи будемо ми жити довго і щасливо" або ж будемо страждати від хронічних захворювань і погіршення роботи мозку з віком.
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Саме тому вкрай важливо підтримувати "омолоджуючу" мікрофлору і не допускати перекосу в розвитку шкідливих мікроорганізмів.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Основні принципи "дієти довгожителів":
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Коготкова назвала топ-10 способів урізати калорійність меню.