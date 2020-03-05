Тримай баланс: топ-7 важливих правил пісного меню від дієтолога

Експерт розповіла, як слід харчуватися під час посту, а також вегетаріанцям
Люди, які дотримуються посту, тим більше в понеділок, 2 березня розпочався Великий піст, або вирішили стати вегетаріанцями повинні знати основні правила грамотно складеного раціону, які допоможуть харчуватися збалансовано і не відчувати нестачу вітамінів і мікроелементів. Як скласти правильне пісне меню розповіла в Instagram нутриціолог Наталія Кошкіна.
За словами експерта, американська Асоціація дієтологів ще в 2009 році прийшла до висновку, що:
1.Грамотно складене вегетаріанське харчування підходить людям на всіх вікових етапах, включаючи вагітність, годування груддю, дитинство, дитинство, юність, а також спортсменам.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
2.Таке харчування допомагає вживання насичених жирів та холестерину і вживання харчових волокон, магнію і калію, вітамінів С і Е, фолата, каротиноїдів, флавоноїдів та інших фітохімічних речовин.
3.Вегетаріанці і навіть вегани, у тому числі спортсмени, отримують норму та перевершують потреби в білку... якщо вони ретельно планують своє харчування.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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