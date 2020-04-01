Що робити, якщо весь час хочеться їсти: поради нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт назвала можливі причини постійного голоду

За деякими даними, до третини населення планети знаходяться в залежності від їжі. Ви з тих, кому весь час хочеться їсти? Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, розглянула у своєму Instagram можливі причини постійного голоду і намітила план дій по позбавленню від нього.

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ПРИЧИНИ:

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1. Постійні стреси змушують нас розслаблятися за допомогою їжі. Один з гормонів радості - дофамін виробляється від поїдання вкуснющих страв. Так ми потрапляємо в пастку: стрес - їжа - задоволення!

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2. Порушення вироблення гормону голоду лептину. Він допомагає вам відчути міру і не переїдати. Збої відбуваються через відсутність режиму в харчуванні.

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Наприклад, звичка вистачати яблука, печиво, горішки та інше між прийомами їжі призводить до того, що лептин виробляється дуже часто, і ви перестаєте розуміти, наїлися, чи ні.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Часте поїдання простих вуглеводів - цукру і цукровмісних продуктів, виробів з білого борошна призводить до різких стрибків цукру в крові, що провокує постійну тягу до солодкого і здоби. Ми отримуємо залежність від солодкого.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4. І, останнє, це постійне "сидіння" на дієтах. Організм отримує обмеження в необхідних речовинах і енергії. Після закінчення дієти або при зриві, він не просто компенсує необхідне, він робить запаси на "чорний день" - і вам постійно хочеться їсти.

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ЯК ПОЗБУТИСЯ:

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1. Ніяких дієт і обмежень ніколи. Тільки різноманітне збалансоване харчування з невеликим дефіцитом калорій для схуднення.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

2. Гормони щастя і радості виробляються не тільки від смачної їжі і солодкого, а ще й при занятті улюбленою справою. Згадайте про свої захоплення: спорт, читання, малювання, почніть писати книгу тощо

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3. Навчіться радіти життю: друзям, спілкуванню, подорожам, дітям і пр, а не тільки смачній їжі. У цьому можуть допомогти тренінги, яких зараз досить багато в інтернеті, в тому числі і безкоштовні.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Перемогти залежність від їжі не буде дуже просто. Головне почати прямо зараз потихеньку.

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розвіяла міфи про гіркий шоколад в меню тих, що худнуть.