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Що робити при харчових зривах: дієтолог поділилася інструкцією

Lite » Їжа 12.09.2019 - 08:34
Що робити при харчових зривах: дієтолог поділилася інструкцією
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, як не дати харчовому зриву встати на шляху до схуднення

Зриви під час дієти або перехід на правильне харчування – часта проблема, яку не слід перетворювати в катастрофу, а тим більше кидати задумане на півдорозі. Дієтолог Олена Кален, яка розповіла, як запобігти переїданню, пояснила, як вести себе під час зриву і правильно вийти з цього стану без шкоди для здоров'я і фігури.

Зводяться зриви, як правило, до того, що ви тиждень-два їсте тільки правильні продукти, але потім щось відбувається: труднощі на роботі або сварка з чоловіком — і ось ви виявляєте, що доедаете 10 цукерку в один присід.

Але зриви небезпечні не тому, що ви з'їли 10 цукерок за раз, а тому, що в цей момент ви вирішуєте, що ви ніколи не зможете схуднути і продовжуєте їсти цукерки і на наступний день і через день.

Що робити при харчових зривах: дієтолог поділилася інструкцією

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ніколи не лайте себе за зриви, дайте собі перерву. Ніхто не говорить, що вам потрібно досягти своєї мети, не допускаючи помилок на цьому шляху. Якщо ви переїдаєте в одну ніч, просто повертайтеся в дорогу вранці, зосередившись на тому, що спрацювало для вас у минулому.

Якщо ж стався зрив, дотримуйтесь рекомендацій:

  • визнайте, що в цьому було щось важливе (позитивні відчуття, емоції). Надайте вашому поведінці сенс.
  • згадайте, що вам допомагало рухатися по наміченому шляху? Які думки, образи, яка внутрішня підтримка? І продовжуємо свій шлях, спираючись на них.

Що робити при харчових зривах: дієтолог поділилася інструкцією

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко навчила, як не заїдати прийоми їжі солодощами.

Раніше дієтолог Олена Кален перерахувала основні принципи інтуїтивного харчування і пояснила, як воно стимулює схуднення.

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