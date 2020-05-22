Диво-продукти або обман: дієтолог розкрила правду про рожеву сіль і коричневий цукор

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чи насправді такі корисні коричневий і кокосовий цукор, а також рожева сіль

Як не подивишся рецепт корисних страв, так відразу сіль повинна бути не звичайна, а рожева, гімалайська, а цукор тільки коричневий або кокосовий. Чи є в цьому сенс? На це питання відповіла дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше назвала корисні замінники шкідливої "заборонки", розповіла Instagram, чи варто витрачатися на дорогі аналоги звичних продуктів або це всього лише маркетинговий хід.

ВООЗ рекомендує не більше 2000 мг натрію або 5 г солі на добу. Це близько 1 чайної ложки. Не забувайте, що сіль є не тільки в сільниці, але і в готових продуктах(сир, хліб, консерви і тд).

У повсякденному житті рекомендовано віддавати перевагу йодованійсолі(ні, вона не вивітрюється і її можна нагрівати, адже раніше використовувався йодид калію, а сьогодні більш стійке з'єднання - йодат).Немає ніяких переваг морської солі, якщо вона не йодована.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що стосується модного "рожевої" солі, то такий колір їй надають домішки. Особлива "чистота" і "користь" цієї солі не підтверджена ніякими дослідженнями, так вони і навряд чи будуть, адже ті мінімальні корисні речовини (а сіль треба обмежувати) ніяк не позначаться на вашому здоров'ї.

Якщо ви переживаєте, чому вас тягне на "солоненьке", це не є проблемою з нирками, серцем і тд(часто чую цей міф).Це сила звички, спосіб життя, фізичне навантаження, спека і інші причини. Можна захотіти відмовитися від солі - було б бажання!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що стосується цукру, доданий цукор допускається до 5-10% від добового раціону. Коричневий або тростинний цукор не піддається відбілюванню, але також на 99% складається з сахарози. Решті 1% - корисні домішки, які, як ви розумієте, також як і в рожевої солі, в мінімальній кількості ніякого впливу на організм не нададуть.

Є ще один вид - кокосовий цукор. Знову, кількість корисних домішок - нікчемне. Багато люблять говорити про низький ГІ, ок, у звичайного цукру 60, у кокосового 54, різниця мінімальна і принципового значення не має. Кокосовий цукор трохи менш солодкий, але тому ви можете покласти його більше, ніж потрібно.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Висновок: маркетологи не обманюють, на папері відмінності і користь дійсно є. Але в масштабі життя і цілого організму - відмінностей практично немає. Купуйте рожеву сіль і кокосовий цукор, якщо хочеться, але не покладайте на них особливих надій.

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Автор: Аня Бойчук