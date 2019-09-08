Чим загрожують жорсткі дієти: дієтолог розповіла про оптимальний режим схуднення

Отримати швидкий результат при схудненні – самоціль, яка може згубно позначитися на організмі. Швидкий результат загрожує низкою проблем, з якими потім важко буде впоратися, а пішли зайві кіло можуть легко повернутися після припинення "екзекуцій" можуть повернутися так само швидко, як і пішли. Як же добитися стійкого результату і не завдати удару здоров'ю організму? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Ольга Усенко, яка навчила не вживати солодке після їжі.

Побічним ефектом жорстких дієт можуть стати: зриви, нервове напруження, погане самопочуття і настрій. І це далеко не весь список.

Перехід на правильне харчування повинен бути лояльним, спокійним, максимально комфортним. Якщо у своєму раціоні залишити тільки курочку і огірок, це призведе до стресового стану, зриву і до ще більшого набору ваги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жорсткий раціон не підходить для довгострокового використання. Раціону на схуднення повинен бути:

різноманітним

зручним

відповідати смаковим уподобанням ⠀

З точки зору "здорова голова без розладу психіки" нам потрібно:

меню з заміною продуктів

калорійність, яка дасть ситість

БЖВ має бути без перекосів в якусь зі сторін

Раз в якийсь період часу побалуати себе тим, що любите

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не намагайтеся худнути швидше. Швидше не буває, є фізіологія. Від 0,5 до 1 кг в тиждень - це хороша втрата ваги. Чистого жиру більше 50-100 гр в день втратити не вийде. А ось здоров'я на жорсткій дієті і нескінченних заборонах втратити можна. Підходите до свого харчування з розумом.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Конакова розповіла про правила ідеального сніданку.