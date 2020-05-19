Замість чізкейку і смузі: дієтолог назвала корисні альтернативи популярних "шкідливостей"

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Не обов'язково відмовлятися від улюблених страв - можна знайти корисну альтернативу!

Здорове харчування у багатьох може асоціюватися з чимось негативним — повною відмовою від улюблених страв і їх заміною на щось "прісне і несмачне". Однак це міф! Дієтолог-ендокринолог Альбіна Комісарова заспокоює — не обов'язково відмовлятися від улюблених страв. Здорове харчування — це завжди вибір! У своєму новому instagram-пості експерт з харчування продовжила рубрику про більш здорові заміни улюблених страв. Вони допоможуть вам істотно знизити кількість споживаних калорій — без втрати смакових якостей. А також не відмовляти повністю від улюблених десертів.

Далі дієтолог назвала приклади поширених нездорових страв та їх альтернативи.

"Біг тейсті" на "Грік мак"

Всіма улюблений бургер містить багато жирів і в принципі не є здоровою їжею, але іноді ми потрапляємо в "Макдональдс" і що вибрати — ситніше яблучних часточок? Грік Мак або Паніні Тоскана. Якщо прибрати соус і сир, наприклад, то вийде коржик з м'ясом і овочами. Цілком має місце бути. Ніяких проблем в сирі немає! Я просто розповідаю, як без особливої втрати смаку можна заощадити калорії.

Какао "Несквік" на класичний какао

Дуже часто дають дітям як «корисного» сніданку. Але виявляється, що на 1 склянку з молоком вже міститься 3 чайні ложки цукру. Варіть класичний какао на молоці і контролюйте кількість цукру самостійно.

Класичний чізкейк на сирну запіканку

Дуже смачно, але досить жирно. Нещодавно я показувала домашню альтернативу без додавання олії в основу і з заміною частини сиру на йогурт. Хороша сирна запіканка з гладкою текстурою і ягодами буде не гірше чізкейку.

Фруктові смузі

Мені не зрозуміло повальне захоплення ними. Має місце бути, якщо немає можливості поїсти, або потрібно швидко відновити сили, або ви/дитина і по-іншому не їсте фрукти. Однак це все одно велика кількість фруктози разом. Замінюйте частина фруктів на овочі/зелень, вибирайте легку основу вода/кефір/нежирне молоко, робіть густий смузі, щоб зберегти цілісні шматочки.

Запечені роли і в клярі

Опустимо те, що в рис додають цукор. Але роли в клярі і з великою кількістю соусу і сиру - не найкращий варіант. А ось роли з водоростями, овочами і рибою - відмінний варіант повноцінного прийому їжі.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповідала, як їсти солодке і не товстіти.

Автор: Юля Петрова