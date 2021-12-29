Є чотири варіанти: дієтолог розповіла, як почистити печінку в домашніх умовах

Як почистити печінку? За допомогою порошків? Або за допомогою добавок? Використовувати чаї? А кому взагалі це можна робити? А кому не можна?
Нутриціолог і дієтолог Анна Гоголєва у своєму Instagram розповіла, що проводити очищення печінки можна всім.
Вона назвала чотири варіанти очищення печінки, якими може скористатися кожен. І, головне, це можна робити в домашніх умовах.
"Чистити печінку можна всім, без винятку. Вік, стать, вагітність, колір волосся – неважливо, чистка печінки підходить всім. Питання тільки в тому, яку обрати саме вам!",- розповіла дієтолог.
Важливо – свіжість масла і хороша робота підшлункової залози. Завдяки регулярному вживанню масел поліпшується відтік жовчі, нормалізується рівень холестерину в крові. Плюс гарне і бадьоре самопочуття, гарний колір обличчя забезпечений.
Кращий сезонний час для очищення печінки – початок весни і кінець літа. Але не потрібно чекати якогось певної пори року, щоб почати піклуватися про своє здоров'я.
Увага: перед застосуванням будь-яких порад і рекомендацій варто проконсультуватися зі своїм лікарем.
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