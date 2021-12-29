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Є чотири варіанти: дієтолог розповіла, як почистити печінку в домашніх умовах

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Середа 29 грудня 2021 11:01
Є чотири варіанти: дієтолог розповіла, як почистити печінку в домашніх умовах Дієтолог Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Як почистити печінку? За допомогою порошків? Або за допомогою добавок? Використовувати чаї? А кому взагалі це можна робити? А кому не можна?

Нутриціолог і дієтолог Анна Гоголєва у своєму Instagram розповіла, що проводити очищення печінки можна всім.

Вона назвала чотири варіанти очищення печінки, якими може скористатися кожен. І, головне, це можна робити в домашніх умовах.

"Чистити печінку можна всім, без винятку. Вік, стать, вагітність, колір волосся – неважливо, чистка печінки підходить всім. Питання тільки в тому, яку обрати саме вам!",- розповіла дієтолог.

Є чотири варіанти: дієтолог розповіла, як почистити печінку в домашніх умовахВода і гіркі чаї допомагають печінці (фото: pexels.com)

  • Варіант 1. Правильне пиття. Печінка постійно фільтрує кров і виводить токсини, що потрапляють з продуктів травлення. І я говорю не тільки лише про воду! Гіркий чай – один з кращих варіантів виведення токсинів з печінки.
  • Варіант 2. Ліпофільна форма очищення, при якій натуральні рослинні масла регулярно додаються до їжі. Рослинні жири є топ-продуктом для детоксикації печінки. Олія розторопші, чорного кмину, кедрова, оливкова – обирайте своє і регулярно додавайте в їжу хоча б по 1 ст. ложці в день.

Важливо – свіжість масла і хороша робота підшлункової залози. Завдяки регулярному вживанню масел поліпшується відтік жовчі, нормалізується рівень холестерину в крові. Плюс гарне і бадьоре самопочуття, гарний колір обличчя забезпечений.

  • Варіант 3. Вживання суперфудів для детоксикаціїекстракт ялиці, куркуми, імбиру, артишока збільшують викид жовчі, яка виводить токсини з печінки, при цьому ялицевий екстракт стимулює регенерацію клітин і сприяє швидкому відновленню печінки, а також знімає запалення і очищає лімфосистему.
  • Варіант 4. Харчування. Наприклад, бетаїн, який міститься в буряку, прекрасно очищає печінку від токсинів. Варто додати в салат з буряка пару ложок натурального оливкової олії, олії розторопші або кедра – і можна отримати досить потужну чистку печінки. Яблука, селера, часник, розторопша теж допоможуть очистити печінку і провести детокс організму.

Є чотири варіанти: дієтолог розповіла, як почистити печінку в домашніх умовахКорисні продукти (фото: pexels.com)

Кращий сезонний час для очищення печінки – початок весни і кінець літа. Але не потрібно чекати якогось певної пори року, щоб почати піклуватися про своє здоров'я.

Увага: перед застосуванням будь-яких порад і рекомендацій варто проконсультуватися зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог розповіла, де брати потрібний органімзу кальцій, три простих продукти.

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