Частіше смійтеся: дієтолог поділилася таємними методами схуднення без зусиль

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала оригінальні поради тим, хто худне

Існує безліч методів швидко скинути вагу, але більшість з них залишать вас голодними і істотно б'ють по здоров'ю, а "розплатою" за швидко скинуту вагу часто доводиться платити вдвічі швидше набраними кіло. Але є прості хитрощі, які допоможуть позбутися від пари-трійки зайвих кіло легко і невимушено. Саме про них розповіла дієтолог Крістіна Лобановська, яка раніше поділилася простим правилом контролю живлення. В Instagram вона перерахувала прийоми, які полегшать завдання тим, хто худне.

Рекомендації, які допоможуть вам скинути 2-3 кг без особливих зусиль:

Частіше змінюйте положення тіла, якщо зайняті сидячою роботою. Це покращує роботу судинної системи, що також відбивається на корекції ваги.

Не доїдайте порції до кінця. Згадайте себе в дитинстві, коли ви сиділи над напівпорожньою тарілкою і охаючу поруч бабусю. Спробуйте повторити цей трюк.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Частіше смійтеся: 10-15 хвилин щирого сміху допомагають спалити близько 40 ккал, а також підвищують концентрацію серотоніну та дофаміну в організмі, зменшуючи тим самим апетит.

Не розмовляйте ні з ким під час їжі, за цікавою бесідою можна не помітити, як багато ви вже з'їли.

Не доїдайте їжу за дітьми. Перестаньте скупитися і викидайте все недоїдене без докорів совісті.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не зберігайте снеки вдома. У вас не повинно бути під рукою ніякої шкідливої їжі і швидких перекусів. Це навчить вас готувати щось корисне навіть при нестачі часу.

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розвіяла міфи про гіркий шоколад в меню тих, хто худне.