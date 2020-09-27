C чого почати схуднення: дієтолог дала покрокову схему

Дієтолог поділилася робочою інструкцією для новачків, які поставили собі за мету схуднути
Як же зважитися схуднути і попутно поліпшити здоров'я і якість життя? З чого почати? Все досить просто, запевняє дієтолог Лора Філіппова. На сторінці в Instagram вона поділилася покроковою інструкцією для тих, хто твердо вирішив позбутися зайвих кіло.
Експерт представила топ-9 пунктів, які допоможуть скинути вагу і оздоровити організм:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
До речі, експерт нагадала про смачний та корисний сезонний продукт, який варто включити в раціон – червонокачанну капусту.
Фіолетова капуста містить більше вітамінів, ніж білокачанна. Порівняно зі звичайною, в ній більше вітамінів С і К, набагато більше калію і в 5 разів більше каротину.
Високий вміст антоціанів - пігментів червоного, синього і фіолетового. При регулярному вживанні такої капусти знижується крихкість судин. Також цей овоч містить йод і багато антиоксидантів.
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