Бюджетне харчування: дієтолог навчила економити, але їсти смачно і різноманітно

Дієтолог розповіла, як харчуватися різноманітно і правильно без зайвих витрат
Здорове харчування - це дорого? Дивлячись з чим порівнювати! Якщо ще вчора ви харчувалися фастфудом, булочками, то перехід на збалансоване здорове харчування буде, звичайно, дорожче. За рахунок різноманітності! Про те, як скорегувати свій раціон без зайвих витрат розповіла в Instagram дієтолог Альбіна Комісарова.
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Якщо ви харчуєтеся звичайними продуктами: крупи, макарони, картопля, м'ясо і птиця, риба, фрукти і овочі, то здорове харчування - дуже і дуже доступно!
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Правильне харчування - це не обов'язково лосось, тунець, екзотичні фрукти і Бади. А що тоді вибрати?
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Підберемо недорогий набір для 5 обов'язкових груп раціону:
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Чи можна з цього набору скласти страви для всієї родини? Так! Наприклад:
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До речі, дієтолог Тіана Фіалкова навчила, як отримати засмагу з допомогою певних продуктів.