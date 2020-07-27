ru
ua

Не треба боятися: дієтолог розвіяла міфи про жири

 

Експерт розповіла про корисні властивості жирів

Жири довгий час були демонізуються, а їх корисні властивості ігнорувалися роками! Дієтолог Ольга Безугла запропонувала пройись по самим топовим позиціях жирофобії.

Жирна їжа шкідлива.

Насправді немає, жири входять до складу майже кожної клітинної мембрани, жири багатющий джерело енергії і прекрасні термоізолятори. Всі статеві гормони мають жирове походження. Вони сприяють всмоктуванню вітамінів і мінеральних речовин, що жири в раціоні можуть запобігти розвитку запалення - не поганий списочок для шкідливого.

Жирна їжа сприяє переїданню.

Жирна їжа покращує смакові якості їжі і формує більш якісне відчуття ситості (впливаючи на гормони грелін і лепін) при правильному співвідношенні. На высокожирових дієтах зменшується відчуття голоду і стабілізуються показники вуглеводного обміну.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жирна їжа сприяє набору ваги.

Набір ваги відбувається від вуглеводів у вашому раціоні, а не від жиру. При порівнянні різних типів дієт высокожировая дієта найбільш ефектвина з позиції зниження ваги і профілактики серцево-судинних захворювань.

Популярні новини



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жирна їжа підвищує холестерин.

Жирна їжа не є причиною підвищення холестерину, 20% холестерину надходить з їжі, а 80% виробляє сам організм, більш того холестерин корисна речовина у нашому організмі : він бере участь у синтезі наших статевих гормонів!

Раніше дієтолог Тетяна Дік розповіла про основні правила здорового перекусу.

Прогноз погоди
► Красива і без ретуші: Настя Каменських показала фігуру в бікіні й обличчя без макіяжу ► Лобода вирушила на відпочинок з коханим і показала ідеальні форми в купальнику
Читати всі новини