Як боротися з харчовими зривами і переїданням: дієтолог поділилася секретами

Як часто бажання перейти на правильне харчування і дотримуватися його принципів терпить крах після харчового зриву – рука потягнулася за шматочком піци або торта, а спрага поласувати на ніч виявилася непереборною. Що ж провокує харчові зриви і як з цим боротися? Про це Instagram розповіла професійний дієтолог Світлана Нікітчук.

За словами нутріціолога, причини розладів харчової поведінки діляться на дві групи: фізіологічні і психологічні. Це може бути пов'язано зі здоров'ям, наприклад, із запальними процесами. В такому разі, ви будете постійно хотіти солодкого і в чималих кількостях.

Також харчові зриви можуть провокувати проблеми психіки. Або це проблеми дитинства і ви досі шукаєте розраду в їжі, або проблеми щоденного стресу в повсякденному житті, і заїдання проблем стало для вас звичним.

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Експерт запевнила, що всі ці питвння можна вирішити. Для початку треба зрозуміти, що проблема є, і ви поправляєтеся не від води, а дійсно неконтрольовано їсте. Друге - це визначити, над чим треба працювати саме вам.

Дайте собі відповідь на декілька питань:

Ви їсте, коли відчуваєте голод чи завжди, коли бачите їжу?

Ви можете зупинитися, коли з'їли одну порцію і втамували голод або ви їсте до тих пір, поки не настане почуття переїдання?

Ви схильні до заїдання стресу?

Якщо ви їсте завжди, коли бачите їжу, значить прибирайте з дому вази з фруктами, горіхами, печивом і т. д. У вас будинку не повинно бути їжі на видному місці.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ваше схуднення повинно обов'язково проходити з контейнерами, де ви бачите точне обмеження в їжі. Їсти з загального столу не вийде, поки ви не звикнете їсти з відчуттям голоду.

Заїдаїте стрес?

Шукаємо приємні емоції в інших заняттях. Тренування, в'язання, перегляд фільму і т. д. Якщо ж ви хочете заїсти його, то знайдіть більш здорову альтернативу.

В принципі ПП-десерт завжди можна вписати в своє щоденне БЖУ.

Поки будете готувати, відволічетесь від поганих думок. І звикайте робити паузу після стресу на пару годин в їжі. Заспокойтеся і, не поспішаючи, поїжте за планом.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Їсте великими порціями і не можете зупинитися?

Вимикайте телефон і телевізор, коли їсте.

Кожна трапеза повинна тривати 20 хв. Створіть собі спокійні умови для прийому їжі.

Насолоджуйтесь кожним шматочком.

Через 20 хвилин ви відчуєте насичення, навіть якщо в тарілці ще залишилася їжа. Обов'язково обмежтеся середньої тарілкою, добавку не підкладайте.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Їсте ввечері та вночі?

Їжте достатньо і по режиму вдень. Увечері за три години до сну у вас останній прийом їжі.

Після чого потрібно обмежитися лише теплим питтям. Це звичка, яку можна змінити.

Якщо проблема має серйозний психологічний характер, і ви бачите, що самостійно вам не впоратися, варто звернутися до клінічного психолога.

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