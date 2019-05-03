Як боротися з харчовими зривами і переїданням: дієтолог поділилася секретами

Експерт розповіла, як запобігти харчовим розладам
Як часто бажання перейти на правильне харчування і дотримуватися його принципів терпить крах після харчового зриву – рука потягнулася за шматочком піци або торта, а спрага поласувати на ніч виявилася непереборною. Що ж провокує харчові зриви і як з цим боротися? Про це Instagram розповіла професійний дієтолог Світлана Нікітчук.
За словами нутріціолога, причини розладів харчової поведінки діляться на дві групи: фізіологічні і психологічні. Це може бути пов'язано зі здоров'ям, наприклад, із запальними процесами. В такому разі, ви будете постійно хотіти солодкого і в чималих кількостях.
Також харчові зриви можуть провокувати проблеми психіки. Або це проблеми дитинства і ви досі шукаєте розраду в їжі, або проблеми щоденного стресу в повсякденному житті, і заїдання проблем стало для вас звичним.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Експерт запевнила, що всі ці питвння можна вирішити. Для початку треба зрозуміти, що проблема є, і ви поправляєтеся не від води, а дійсно неконтрольовано їсте. Друге - це визначити, над чим треба працювати саме вам.
Дайте собі відповідь на декілька питань:
Якщо ви їсте завжди, коли бачите їжу, значить прибирайте з дому вази з фруктами, горіхами, печивом і т. д. У вас будинку не повинно бути їжі на видному місці.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ваше схуднення повинно обов'язково проходити з контейнерами, де ви бачите точне обмеження в їжі. Їсти з загального столу не вийде, поки ви не звикнете їсти з відчуттям голоду.
Заїдаїте стрес?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Їсте великими порціями і не можете зупинитися?
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Їсте ввечері та вночі?
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