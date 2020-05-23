Безпечний цукор: дієтолог розкрила правду про підсолоджувачі і назвала ідеальний

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чи варто уникати підсолоджувачів

Подолати залежність від цукру складно, але можна, якщо розібратися в причинах тяги до "запрещенке". Але чи є безпечні альтернативи звичним солодощам і чи варто обходити стороною цукрозамінники? На ці питання відповіла дієтолог Наталія Самойленко.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла про підсолоджувачі і назвала найбезпечніший з них. Експерт зазначила, що найчастіше нам хочеться солодкого через банальну нестачу в раціоні правильних вуглеводів. А адже вуглеводи — основне джерело енергії для нашого тіла і невід'ємна частина здорового харчування.

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Ми знаходимося в постійному пошуку здорової альтернативи цукру — мед, кокосовий цукор, коричневий цукор, сироп агави, різні низькокалорійні цукрозамінники. З точки зору біохімії між звичайним цукром і згаданими вище його замінниками можна поставити знак "дорівнює". Діють на організм вони однаково.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З цукрозамінниками в цілому потрібно бути обережними. Доведено, що замінники підвищують ризики розвитку ожиріння, метаболічного синдрому, інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу.

Дослідження показали, що люди, які пили дієтичну газовану воду, страждали ожирінням частіше, ніж ті, хто її не вживав. У цих людей також були виявлені порушення обміну речовин і підвищення шансів розвитку цукрового діабету 2 типу.

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Також підсолоджувачі можуть посилювати тягу до солодкого, змінювати сприйняття смаків і здатність поглинати поживні речовини. Можуть з'явитися головні болі, проблеми з навчанням і концентрацією. Єдиний натуральний і корисний цукрозамінник — стевія.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Їжте фрукти! Так, вони містять фруктозу, але клітковина і волокна будуть уповільнювати всмоктування цукрів. Замість соків або фрешів завжди вибирайте цілий фрукт. Денна порція фруктози — в середньому не більше:

300 г фруктів для жінок

350 г фруктів для чоловіків

1-2 ч. л. меду

20-30 г сухофруктів для жінок

40-50 г сухофруктів для чоловіків

Знаю, багато хто будуть здивовані таким розміром порції сухофруктів, адже ми, вважаючи, що це дієтична заміна цукерок, звикли їсти їх, не зважаючі на кількість зовсім. Насправді ж сухофрукти — це цукор в кубі. Вони позбавлені клітковини, але містять стільки ж цукру/фруктози, як і фрукти, з яких їх зробили. Відсутність клітковини = більш швидке всмоктування цукру.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фруктів місце у першій половині дня в якості другого сніданку (або за 30 хвилин до обіду, якщо у вас 3-кратний раціон).

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова пояснила, чи корисна рожева сіль і коричневий цукор, як прийнято думати.

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Автор: Аня Бойчук