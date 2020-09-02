Кавунова дієта для схуднення: міфи і правда

Кавунова дієта б'є всі рейтинги в серпні і вересні. А чи варто сідати на неë? Дієтолог Андрій Невський дав відповідь на це запитання, а також розповів про особливості і правила вживання улюбленої багатьма ягоди.

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Експерт нагадав, що сідати на дієту взагалі не варто. Щоб схуднути, потрібен дефіцит калорій. Щоб схуднути і бути здоровою, потрібен дефіцит калорій при збалансованому раціоні. Тому сідати на «продуктову» дієту або влаштовувати «продуктовий» розвантажувальний день немає сенсу.

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Кавун — прекрасний десерт для тих, що худнуть. Він солодкий і некалорійний: лише 25 ккал на 100 р. А ще у ньому є вітаміни групи B, C, PP, D, лікопін, магній, каротин, фолієва кислота. Кавун запобігає розвитку анемії, допомагає при солях в нирках, проблеми печінки і жовчного міхура. Дуже корисний та смачний фрукт/ягода, але...



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Я не даремно сказав «десерт» — вживати кавун в їжу потрібно акуратно і після основного прийому їжі (і краще не перед сном ). Він володіє дуже сильним сечогінним ефектом і містить 5-10 г цукру на 100 м (це багато). Якщо ви стежите за споживанням цукру і вуглеводів, то враховуйте це.

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Велика кількість м'якоті може нашкодити діабетикам, людям з хворобами сечостатевої системи (особливо якщо є камені в нирках), діареєю, метеоризмом, коліками і важкими захворюваннями підшлункової залози. У кавуна високий глікемічний індекс, а його харчові волокна активізують роботу кишечника — привіт, газоутворення і здуття.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Вам може здатися, що кавун добре насичує — але це вода, а не живильні речовини. Вона заповнює шлунок, даруючи відчуття помилкового насичення, однак не поповнює енергію. Вода так само впливає на вагу: ті, що сидять на кавуновій дієті, радіють цифрам на вагах, які зменшується. Швидше за все, це йде не жир.

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Загалом, кавун ідеальний для десерту, але для дієти не годиться — його надлишок може нашкодити здоров'ю. Будьте розумні і їжте всë в міру.

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Ну і наостанок: природним шляхом кавун дозріває лише до середини серпня. До цього його накачують селітрою. Сезон триває до початку жовтня — тому у вас є майже два місяці, щоб вдосталь налопаться.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Олена Піддубна розповіла, які продукти не варто поєднувати під час одного прийому їжі.