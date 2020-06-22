Антидепресанти в тарілці: які продукти допоможуть позбутися апатії і поганого настрою

Ілюстративне фото (pexels.com)

Запах, смак і колір продуктів теж впливають на наш стан

Що може підняти вам настрій? Сонячна погода, улюблена музика, аромат букету бузку... Ми сприймаємо світ різними органами чуттів і часом навіть не помічаємо як на нас впливають ті чи інші речі. Наприклад, не тільки мікроелементи, але і запах, смак і колір продуктів впливають на наш стан. Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла на своїй сторінці в Instagram,

що можна додати в раціон, щоб позбутися апатії і поганого настрою.

Антидепресанти у вашій тарілці:

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1. Червоний колір стимулює та бадьорить нервову систему

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До того ж у червоних овочах і фруктах знаходяться фітоелементи - лікопін і антоціани, які допомагають боротися зі старінням клітин, і запобігають виникненню почуття пригніченості і нудьги. Особливо багаті лікопіном помідори черрі і кавуни.

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А червоний перець Чилі дає не тільки гострий смак, але і викид ендорфінів, подібний до того, що спостерігається після тривалої тренування в спортзалі, ось чому багато хто любить гостреньке.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Помаранчевий колір налаштовує на творчий лад

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Апельсини і мандарини здатні здорово підняти настрій, навіть їх аромат дає прилив енергії.

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До того ж у помаранчевих фруктах і овочах, наприклад у моркві міститься бета-каротин - антиоксидант, корисний не тільки для зору. Він покращує розумові процеси, а також захищає шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету, що особливо приємно в літній період.

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3. Жовтий колір очищає розум, дає ясність мислення

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Жовтий болгарський перець, лимон, ананас, диня і манго багаті вітаміном С і калієм, тому зміцнюють судини і роботу серця.

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А про те, що банани сприяють виробленню серотоніну ви, напевно, знаєте, тільки не забувайте, що банан ще і дуже калорійний!



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Зелений - колір гармонії

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Пучок свіжої зелені, скибочки авокадо або блюдо з морською капустою. В зелені міститься фолат, пригнічує депресію, авокадо сприяє синтезу серотоніну, морська капуста багата вітаміном B, дефіцит якого може викликати хронічну втому і погіршення настрою.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Автор: Lite