Активізує обмін речовин: дієтолог назвала цінний низькокалорійний продукт

Експерт розповіла про правила вибору та особливості вживання популярного продукту

Эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина убеждена, что шампиньоны – ценный продукт в меню худеющий, ведь у этих грибов низкая калорийность. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам специалиста, 100 грамм шампиньонов имеют калорийность 27,4 ккал, а это 4,3 г белков 1 г жиров и 0,1 г углеводов. Жареные грибы не намного калорийнее сырых - 50 ккал на 100 г.

Медушкина перечислила полезные свойства этого продукта, отметив витаминный состав и массу преимуществ.

отличный природный антиоксидант;

большое количество витамина D, а также С, РР, Н и группы В;

источник растительного белка;

активизируют обменные процессы.

К тому же, блюда из шампиньонов – это поле для кулинарных экспериментов. С ними можно делать салаты супы, соусы, вторые блюда, готовить на гриле, фаршировать и употреблять сырыми. Правда, не нужно заменять грибами прием пищи. Лучше добавлять их в меню в небольших количествах и не чаще 2-3 раз в неделю, ведь они медленно перевариваются.

Фото: (pixabay.com)

Также эксперт дала рекомендации, как правильно выбрать грибы и на что обратить внимание во время покупки.

Шампиньоны должны быть белого цвета, иногда с розоватым или бежевым оттенком, но без темных пятен;

Шляпка гриба должна быть матовой;

Свежие шампиньоны имеют выраженный приятный грибной запах;

Необходимо обратить внимание на пленку между шляпкой и ножкой - она должна быть целостная, иначе перед вами уже “лежалый” продукт;

О свежести продукта говорит упругость гриба, старые грибы на ощупь больше похожи на губку.

Правда, шампиньоны можно далеко не всем. С особой осторожностью их стоит употреблять беременным и мамам во время грудного вскармливания, а также исключить из рациона детей до 5 лет и страдающих обострением заболеваний ЖКТ.

Напомним, что диетолог Катя Медушкина пояснила существенную разницу между диетой и постом.

Ранее профессиональный диетолог Светлана Фус назвала основные причины неудач желающих быстро похудеть.

Кстати, Светлана Фус рассказала о бюджетом продукте, который поможет сбросить лишние кило и, при этом, укрепит иммунитет.