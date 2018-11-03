"Вже вище більшості співробітників": в Одеському зоопарку народився новий мешканець (фото)

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Він вже вище більшості співробітників

В одеському зоопарку народився малюк жирафа, якому дали ім'я Арсентій. Про це йдеться на сторінці "Телеканал Репортер" Facebook.

"В одеському біопарку народився малюк жирафа. Йому всього кілька днів, але він уже вище більшості співробітників: зростання тваринного перевищує 175 сантиметрів", - йдеться в повідомленні.

У той же час директор біопарку Дмитро Александров заявив, що під час пологів було побоювання за життя тварини.

"Оскільки мама народжує в перший раз, було побоювання, що дитина може впасти з великої висоти на тверду поверхню. Нам навіть довелося зайти у вольєр, а це досить небезпечно", - сказав він.

Відео: в одеському зоопарку народився жираф (facebook.com/reporter.novosti.odessa)

При цьому журналісти уточнили, що ім'я новонародженому маляті вибрали досить швидко.

"Харизма і смішний чубчик говорили самі за себе", - наголошується в сюжеті.

До речі, в Одеському зоопарку скупали слониху Венді. Судячи з поведінки 39-річної слонихи, для неї це публічне купання - гра.

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Відео: РБК-Україна