Сергій Бабкін розповів, у скільки обійшлося лікування рідкісної хвороби

Відомий український музикант Сергій Бабкін нещодавно переніс складну операцію на оці. Хвороба була у настільки рідкісній формі, що українські лікарі відмовилися від такого складного випадку. Попри це, артистові вдалося знайти клініку, готову допомогти йому. При цьому вартість операції не була захмарною.

Український музикант Сергій Бабкін, якому тиждень тому зробили складну операцію на оці, розповів, скільки витратив грошей. Так, лише оперативне втручання у Відні коштувало 2700 євро. Скільки часу і грошових ресурсів було затрачено на діагностику та підготовчі процедури, а також трансфер і проживання в австрійській столиці не розповіла зірка.

Варто відзначити, що нещодавно з'ясувалися деталі діагнозу музиканта. Його дружина поділилася, що причиною відшарування сітківки ока викликав вірус. Попри його виявлення, лікар віденської клініки вважає, що проблема в старій травмі.

"Лікар Ансарі сказав: "Був удар у ліве око". Був удар, так і сильний був удар. Це було 11 років тому. Мікрофон! Я падав на спину, з гітарою, щось грав і потім бачу, що він (мікрофон — ред.) Вже поруч і впав на ліве око. Я не думав, що це призведе до цього після 11 років. Але він так сказав: "Це був удар. Я не вважаю, що це віруси, якась інфекція. Це просто удар. Стара травма — відшарування сітківки", — розповів Бабкін.