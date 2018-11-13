"Собі валокордину накапали": кумедна пародія на хіт групи KAZKA (відео)

Відео: YouTube/Мама лайкнула

Вже кілька місяців пісня "Плакала" учасниці групи KAZKA, яка раніше озвучила свою думку щодо відмови від російської мови, звучить у всіх куточках України.

Закарпатці теж впізнають цю композицію з перших секунд звучання. Є й ті, хто зробив пародію на популярний хіт. За цю непросту справу взялося творче об'єднання "Мама лайкнула", ідейним організатором якого є закарпатка і уродженка Мукачево Карина Янюк.

Скріншот з відео (фото: YouTube/Мама лайкнула)

"Ідея створення такої пародії з'явилася у нашої команди майже відразу, коли хіт "Плакала" вже заполонив весь світ", - зазначила Карина Янюк.

Скріншот з відео (фото: YouTube/Мама лайкнула)

"Як кажуть, не було б так смішно, якби не було так гірко». Саме так можна назвати ідею нашої роботи. Ми хотіли показати, що кожному українцю знайома ця боротьба за "виживання", яка б'є по гаманцю. Але незважаючи на всі ці обставини у країні, наш народ залишається сильним, терплячим, вірним і не втрачає почуття гумору! Ми все здолаємо! Лише трохи проплачу і відразу стане легше", - переконана уродженка Мукачево.

Скріншот з відео

Дівчина заспівала про актуальні проблеми, які турбують українців: це і відсутність грошей, і евробляхи, і величезні черги, і переповнені маршрутки.

Скріншот з відео (YouTube/Мама лайкнула)

А ось і сам текст пісні:

Рятуюсь від цін таких, ледве ціла

За рік реформ не складуть ціну

Все забрать, скоти хотять, та хай згорять

Що з бабки можна взять? Ні грошима, ні тілом

Рятую від євроблях, аж спітніла

І паркомісць не знайдуть, дибіли

Як болить, ой як болить, де він стоїть

Поліція не спить, але б дуже хотіла

Поплакала і знов, поплакала ще раз

Рахунок із таємними знаками (ой)

Дівчина молода і бабушка стара

Собі валокордину накапали.

Для того, щоб я могла жити вдома

Донька тепер у дитдомі…

Кільце, змило дощем-розлучень, вщент

Субсидія ти де? З кожним днем менше віри

Поплакала і знов, будь проклятий собез

Засяяв день безкрайніми чергами (ой)

Вон парень молодой, без очереди влез

А я вам не з залізними нервами

Поплакав в гаражі, де ластівку лишив

Запахнув день маршруткой вонючою

Скажи мені коли? Коли я так згрішив?

Для цінника за літр горючого.

Скріншот з відео (YouTube/Мама лайкнула)

Глядачі одразу ж з ентузіазмом відгукнулися на пародію

"100 раз дивлюся. Взагалі клас", - прокоментував один з передплатників.

"Крута пародія", - натхненно написала Alina Pokidko/

"Здорово! Вже п'ятий раз дивлюся", - відгукнулася вдохновившаяся Наталія Компанець.

Раніше ми писали, що студія "Квартал 95" випустила пародію в образі Супрун на пісню групи KAZKA.

Також вокалістка гурту KAZKA прокоментувала, про що вона співає у своїй популярній пісні "Плакала".

Відео: РБК-Україна