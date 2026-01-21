"Гренландия должна принадлежать США": Бессент сделал жесткое заявление в Давосе
В США заявили, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, а также предостерегли Европу от усиления военного присутствия на острове.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
На полях форума Бессент сказал, что США просят своих союзников понять, что "Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов".
Он отметил, что в истории уже были подобные примеры территориальных соглашений с участием Дании.
В частности, американский министр вспомнил, что во время Первой мировой войны США приобрели у Дании Виргинские острова.
"Напомню всем, что Дания оставалась нейтралитетом во время Первой мировой войны. Они на самом деле продали немцам немало [земли]", - заявил он.
Отдельно Бессент предостерег европейские страны от наращивания своего военного присутствия на арктическом острове.
"Я не уверен, какой сигнал должны послать эти страны, если они активируют свои войска. Мне кажется, что это довольно донкихотство", - сказал министр финансов.
Ситуация вокруг Гренландии
Трамп неоднократно подчеркивал, что США должны контролировать Гренландию, иначе ее якобы могут захватить Китай или Россия. Он также заявлял, что Штаты могут применить военную силу для этого или купить арктический остров.
На фоне этих заявлений несколько стран - Дания, Германия, Франция, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Великобритания - направили свои войска в Гренландию для разведки и подготовки к военным учениям.
В ответ Трамп 17 января объявил о введении пошлин для ряда европейских государств.
В тот же день эти страны опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что действия американского президента подрывают трансатлантические отношения.
Вчера же финский президент Александр Стубб заявил, что видит три сценария в отношении Гренландии на фоне посягательств на арктический остров со стороны Трампа. Большинство вариаций носит негативный характер.
