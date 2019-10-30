Юрій Косюк: секрети успіху українського підприємця

Фото: Юрій Косюк (РБК-Україна)

Юрій Косюк - член ради директорів, головний виконавчий директор МХП

Косюк Юрій Анатолійович - підприємець в агропромисловій сфері, державний діяч України.

Є засновником міжнародного холдингу "Миронівський хлібопродукт" (лідер з виробництва м'яса птиці в Україні та Європі). Юрій Косюк - член ради директорів, головний виконавчий директор МХП.

У липні - грудні 2014 року - заступник глави Адміністрації Президента з питань матеріально-технічного забезпечення і логістики силових відомств.

З 2014 по 2019 рік Косюк обіймав посаду радника 5-го президента України Петра Порошенка (поза штатом).

Біографія

Кар'єра

На чолі МХП

Кар'єра в політиці

Досягнення та статки

Сім'я

Біографія

Юрій Косюк народився в українському смт. Катеринопіль (Черкаська область) 27 травня 1968 року. Його батьки працювали вчителями.

За відмінні успіхи після закінчення школи отримав "золоту" медаль. А в роки студентства Юрій Косюк став переможцем Всеукраїнської олімпіади з хімії.

У 1985 році вступив до Київського інституту харчової промисловості. Через службу в армії Косюк робив перерву в отриманні вищої освіти, і закінчив навчальний заклад в 1992 році, ставши інженером по переробці м'яса і молока.

Юрій Косюк студентом відвідував курси брокерів, і його першим місцем роботи була Київська товарна біржа. Перші зароблені гроші вклав у власну справу - у 1991 році відкрив м'ясопереробний цех у Черкаській області. Однак підприємство не приносило прибутку і незабаром було продане.

У 1992 році Косюк зробив ще одну спробу реалізуватися в бізнесі. Заснована ним компанія СП ЛКБ (пізніше "Роду") спеціалізувалася на виробництві кухонь, а також продаж меблів з Польщі.

Через три роки підприємець почав освоювати агропромислову сферу і створив підприємство "Бізнес-центр харчової промисловості", яке займалося внутрішньої продажем зернових, борошна, спирту, а також експортом. З 1995 року протягом 4 років Юрій Косюк був президентом компанії. За словами самого бізнесмена, за цей час він зрозумів, що БЦХП не вдасться досягти успіху на міжнародному рівні, тому вирішив зайнятися виробництвом м'яса птиці.

Для придбання необхідного досвіду Косюк відвідав провідні компанії птахівництва в США, Бразилії, Європи і в 1998 році заснував компанію "Миронівський хлібопродукт".

На чолі МХП

Підприємство було створено як закрите акціонерне товариство після покупки контрольного пакету "Миронівського заводу по виготовленню круп і комбікормів" в місті Миронівка Київської області.

Через рік до складу МХП увійшла птахофабрика "Перемога" Черкаської області, де була проведена модернізація і почалося виробництво м'яса курки.

У 2002 році продукція "Миронівського хлібопродукту" з'явилася на українському ринку під брендом "Наша Ряба", який згодом став одним з найпопулярніших в країні. Під цією торговою маркою реалізується охолоджене м'ясо курки і напівфабрикати. Фірмові магазини "Нашої Ряби" працюють у всіх регіонах України.

У 2003 році компанія Косюка отримала кредит від Міжнародної фінансової корпорації на модернізацію виробництва, після чого "Миронівський хлібопродукт" розширив свою діяльність у кількох напрямках: вирощування зернових культур (ріпак, кукурудза, соняшник і ін.), розведення великої рогатої худоби, виробництво ковбас, преміальних м'ясних продуктів (гусяча печінка).

З 2004-го по 2009 рік реалізовано інвестиційний проект будівництва Миронівської птахофабрики, завдяки запуску якої виробництво м'яса птиці збільшилося в 4 рази. Наступним проектом Костюка було будівництво першої і другої черги Вінницької птахофабрики.

У 2008 році група МХП розмістила 20% акцій на фондовій біржі в Лондоні і стала першою українською компанією, що вийшла на цю площадку.

Холдинг Косюка продовжив нарощувати виробничі потужності і в наступні роки. До 20-го ювілею МХП представляє компанію з вертикально-інтегрованою структурою, що забезпечує контроль якості на всіх стадіях виробництва.

Земельний банк МХП налічує 370 тисяч гектар землі в 14 обласних регіонах України. Виробництва холдингу запущені і за межами країни (в Нідерландах, Словенії, Словаччини).

У складі МХП працюють підприємства рослинництва, виробництва комбікормів, фабрики з вирощування курчат-бройлерів, батьківського поголів'я, м'ясопереробні фабрики, біогазова станція, що забезпечує виробництва електроенергією і добривами.

Продукція реалізується в Україні і експортується в більш ніж 80 країн світу під торговими марками "Наша Ряба", "Легко!", "Бащинський", "Qualiko" та ін. Це охолоджене і заморожене м'ясо птиці, напівфабрикати, ковбасні вироби і копченості, м'ясні делікатеси.

Під час роботи в урядових органах України в 2014 році Юрій Косюк вийшов зі складу правління холдингу. В грудні 2014 року повернувся в раду директорів. Володіє контрольним пакетом акцій МХП.

Кар'єра в політиці

Після обрання Петра Порошенка президентом України Юрій Косюк зайняв одну з керівних посад у державному апараті, перед чим подав у відставку з посади голови правління МХП.

Фото УНІАН

3 липня 2014 року він був призначений на посаду заступника глави Адміністрації Президента. У зону його відповідальності входило матеріально-технічне забезпечення та логістика силових відомств.

Фото elise.com.ua

8 грудня 2014 року Косюк звільнений з посади відповідним указом президента та в той же день призначений радником глави держави поза штатом (18 травня 2019 року звільнений у зв'язку із закінченням президентських повноважень Порошенко).

Досягнення та статки

Юрій Косюк має державну нагороду "Герой України". Почесне звання отримав у 2008 році, за досягнення в розвиток агропромислової галузі в Україні, впровадження передових технологій в сільськогосподарське виробництво і переробку сільгосппродукції.

Фото KosukUA

Протягом тривалого часу Косюк входить в топ-10 найбагатших українців. У рейтингах Forbes Україна за 2015-2016 рр.. активи підприємця оцінювалися в 1,1 млрд доларів (5 рядок рейтингу).

За оцінками журналу "Фокус", в 2018 році бізнесмен зайняв 7 місце в рейтингу зі статком у 1,08 млрд доларів.

Видання "Кореспондент" включив Юрія Косюка в список 100 заможних бізнесменів України 2019 року. Глава МХП знаходиться на 7 місці, його активи оцінюють у 1,222 млрд доларів.

Юрій Косюк перебуває у шлюбі. Майбутнє подружжя познайомилося в роки студентства та створили сім'ю через три роки після закінчення інституту.

Олена Косюк отримала освіту інженера-технолога в Київському інституті харчових технологій. Протягом тривалого часу займає одну з керівних посад в ВАТ "Миронівський хлібопродукт". З 2000 року Олена Валентинівна очолює департамент технологій, якості та безпеки харчової продукції.

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Під її керівництвом на виробництвах холдингу були впроваджені сучасні системи контролю якості НАССР, ТАССР і VACCP), продукція отримала сертифікацію за міжнародними стандартами ISO 22000 і FSSC 22000 Food. У 2018 році Олена Косюк вперше представила МХП на Міжнародному форумі IFC з безпеки харчової продукції.

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Син Іван 2000 року народження - студент Колумбійського університету в США.

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