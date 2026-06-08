В Киеве выбрали победительницу "КРАСОТА СТРАНЫ / Mrs Ukraine 2026": кто получил главный титул

Как прошел финал конкурса "КРАСОТА СТРАНЫ / Mrs Ukraine 2026"

Событие, которое состоялось во Freedom Hall, собрало финалисток из разных городов Украины, представителей шоу-бизнеса, бизнеса, общественного сектора, благотворителей, инфлюенсеров и медиа.

В этот вечер на сцене выбрали не только главную победительницу конкурса, но и участниц, которые будут представлять Украину на международных конкурсах красоты.

Главный титул "КРАСОТА СТРАНЫ 2026" получила Алина Зозуля из Киева.

Специальный титул "КРАСОТА СТРАНЫ Ambassador 2026" получила Анастасия Ленна из Киева.

Во Freedom Hall состоялся Суперфинал "КРАСОТА СТРАНЫ / Mrs Ukraine 2026" (фото предоставлено пресс-службой конкурса)

Титул "II КРАСОТА СТРАНЫ 2026" получила Елена Билявец из Хмельницкого, а "III КРАСОТА СТРАНЫ 2026" стала Анна Плачкова из Киева.

В международных категориях также определили победительниц, которые в дальнейшем будут представлять Украину на мировой арене.

Титул Mrs Ukraine Globe 2027 получила Татьяна Щербина из Киева, Mrs Ukraine Earth 2026 - Юлия Симонова из Киева, Mrs Ukraine European Nations 2026 - Юлия Гладун из Киева.

В категории Mrs Ukraine Petite 2026, которая предусмотрена для участниц ростом до 164 см, победила Анна Свистунова из Глевахи Киевской области. Титул Mrs Ukraine Classique 2026 получила Снежана Паленко из Белой Церкви.

Во Freedom Hall состоялся Суперфинал "КРАСОТА СТРАНЫ / Mrs Ukraine 2026" (фото предоставлено пресс-службой конкурса)

Кто организовал конкурс

Организаторами события стали основательница конкурса Ирина Келлер и исполнительный директор Алина Вереник.

Ирина Келлер, Первая вице-миссис Земной шар 2018, развивает конкурс как платформу для современных украинских женщин.

Проект призван поддерживать женское лидерство, самореализацию, социальные инициативы и достойное представление Украины на международном уровне.

Отдельной миссией Суперфинала стала благотворительность. Во время события собирали средства для Национального института травматологии и ортопедии на реабилитацию раненых защитников Украины.

Также в рамках благотворительного аукциона удалось собрать 24 000 гривен на ремонт генераторов для экипажей разведки ДАР ОАБр НГУ, которые работают на Покровском направлении.

Во Freedom Hall состоялся Суперфинал "КРАСОТА СТРАНЫ / Mrs Ukraine 2026" (фото предоставлено пресс-службой конкурса)

Самый большой донат получил символический подарок - возможность оставить подпись или послание на беспилотнике "Аист", который станет "приветом" для врага от украинской разведки.

Гостей вечера ждала насыщенная программа: дефиле финалисток, церемония награждения, выступления артистов и звездная атмосфера.

На сцене Суперфинала выступили Максим Бородин, Елена Тополя, Марта Адамчук и LADA. Ведущими события стали Павел Шилько / DJ Pasha и актриса Анастасия Цимбалару.

Особой эмоциональности вечеру добавило выступление члена жюри, блогера Дмитрия Морозюка, который зачитал свое стихотворение "Второстепенный герой".

В состав жюри конкурса вошли актриса Ольга Сумская, кинорежиссер Денис Тарасов, продюсер, общественный и культурный деятель Алексей Донцов, генеральный директор общенациональной премии "Человек года" Аркадий Райцин, председатель Национального конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова.

Во Freedom Hall состоялся Суперфинал "КРАСОТА СТРАНЫ / Mrs Ukraine 2026" (фото предоставлено пресс-службой конкурса)

Также финалисток оценивали победительница "КРАСОТА СТРАНЫ 2025" Виктория Денисова, победительница Mrs European Nations 2025 Евгения Деркач, победительница Mrs European Nations Petite 2025 Марьяна Садовник, блогер Дмитрий Морозюк, победительница Mrs Globe 2008 Ирина Черномаз, общественный деятель и поэтесса Татьяна Репеде, основательница fashion-бренда Александра Богач и основательница Ukrainian Women Festival DIVA Ирина Сидорук.

Среди гостей события была и Мария Желяскова, Вице Мисс Земля 2025 (Mrs Earth runner up).