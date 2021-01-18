Українців вже зараз треба готувати до вакцинації та COVID-паспортів

Українців потрібно готувати до масштабної вакцинації (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Введення так званих COVID-паспортів на сьогодні виглядає більш ніж очевидною перспективою, оскільки з появою вакцин можуть з'явитися додаткові вимоги для закордонних поїздок. Про те, які вакцини має закупити України і чому людей вже треба готувати до вакцинації та COVID-паспортів, в коментарі РБК-Україна розповів керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.

Все більше і більше країн будуть застосовувати таку практику, особливо враховуючи те, що зараз ми бачимо небезпеку нових мутованих станів. Це питання не теоретичне, до цього треба готуватися, у тому числі шляхом організації в Україні потужної кампанії з вакцинації. Тому що в якийсь момент ми можемо опинитися в ситуації, коли наші можливості подорожувати будуть дуже обмежені.

Поки для отримання міжнародного сертифікату підходить лише вакцинація препаратом Pfizer. Дивлячись зараз на ринок вакцин, думаю, що ця проблема скоро піде. Десь станом на весну більшість основних виробників проведуть всі дослідження і сертифікують свої вакцини. Проблеми, чим ви вакцинуєтеся, не буде, за винятком, напевно, китайських і російських вакцин.

Я би дуже обережно ставився до стратегії вакцинації великою кількістю китайських або, тим більше, російськими вакцинами. Я вважаю, що Україні правильніше і безпечніше вести себе як західна країна і мати в портфелі вакцини, які виготовляють в західних країнах.

Це не тільки Pfizer, це і Moderna, AstraZeneca, Novovak, Јоһпѕоп & Johnson. Для України набагато безпечніше рухатися разом з Європейським союзом у плані нашої стратегії. Мене дуже дивує, чому Україна на етапі, коли ЄС займався своїм плануванням вакцинації, не дублювала його критерії та не просила допомоги, щоб ми як країна "Східного партнерства" мали подібну стратегію і таймінг у кампанії з щеплення.

Технічна можливість ввести "вакцинні паспорта" в Україні є. Мене більше турбує, як українці будуть отримувати такі паспорти, скільки їх буде, чи будуть дозволяти вони поїздку до всіх країн ЄС, Шенгенської зони, або це будуть поодинокі країни. І взагалі, коли ми зможемо отримати вакцину і яким чином.

Тому що люди, які, як правило, виїжджають за кордон по роботі або для відпочинку - це люди, які не перебувають у групах ризику, визначених нашим планом вакцинації. Станом на зараз виглядає так, що дуже добре, якщо для них вакцинація стане доступною в 2021 році, швидше за все, ще пізніше. Тому, напевно, буде альтернатива вакцинуватися у приватному порядку.

Ця паспортна система не зміцнює співпрацю між країнами. Вона не є кроком до більш сильної глобальної або, принаймні, європейської відповіді на пандемію. Це скоріше роз'єднує і ускладнює. У мене ця ситуація викликає почуття тривоги. Країни більше грають самі за себе, з'являється нерівність між ними і ці паспорти - це ще одна її ознака. Така політика може створювати додаткові проблеми, а не тільки їх вирішувати.

Павло Ковтонюк, для РБК-Україна