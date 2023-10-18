Российские штурмы Авдеевки с военной точки зрения - самоубийство, - эксперт

Авдеевка - это ключевая точка выхода для продвижения дальше на административные границы Донецкой области. Ничего у них не изменилось - они признали "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами, внесли изменения в конституцию и включили их в состав РФ. Путин должен выходить на выборы с результатом, что он достиг целей СВО. Я не верю ни в какие восстания народа РФ, но для элит это знак его несостоятельности. Именно поэтому штурмуют Авдеевку. С военной точки зрения самоубийство. И это прекрасно, чем больше мы их выбьем, тем лучше. Они за 6 суток дивизию оставили там, это невероятно.

У нас там не просто выгодные позиции, а мега выгодные, там укрепрайон, промышленная зона с сетью подземных укреплений и это терриконы. Им тяжело вести, им терриконы мешают, а нам в точности наоборот - у нас прекрасные наблюдательные позиции. Следует смотреть на этот процесс не рациональной военной наукой, а их политической идеологией. В части людей русский империализм не считался никогда. Сталин решил, что нужно группу армии "Центр" громить из-за Беларуси, утопил там 10 тысяч человек в болотах, немцы были напуганы, как такие решения можно было принимать. Путину нужен результат двух областей. Достигают этого, с юга выходят и говорят на весь мир - все, мы войну закончили, украинцы не хотят войну закончить. Важно держать, потому что западный мир может вздрогнуть под натиском московитов, если они действительно смогут выйти на границы.

Потери врага

15 тысяч человек, 5 тысяч убитыми и до 10 тысяч раненых. 4 механизированных батальона, 2 артиллерийских бригады. Это полнокровная дивизия. И это все через 6 дней. Это колоссально, но еще не переломно, потому что их чертовски как много. У них мобилизационный ресурс от 1,5 до 3 миллионов. Уже они потеряли более миллиона человек убитыми и ранеными и что? Все равно уходят.

Мы условно по 10 метров в день двигаемся вперед к оперативному окружению. Есть все основания полагать, что оно сложится. Когда - не знаем. Если оно складывается, это будет для них большой бедой. Еще одна задача Авдеевки - это отвлекать наши силы, потому что они Бахмут ни при каких обстоятельствах сдать не могут, почему? Бахмут - политический. Путин сказал, что он освобожден наградил героев. Акелла не может промахнуться. Ибо, если промахнется, то конец Акелле. Оставят там столько людей, сколько нужно.

Южный плацдарм

Они и будут атаковать. Посредине линия Суровикина. Если сумеем пройти эту линию, дальше до Перекопского перешейка. Серьезного укрепления нет до моста Мелитополь-Токмак и еще несколько районных центров. Дальше степь. Мы насытились колесной техникой, мы можем двигаться быстрыми ударными колоннами и они это прекрасно понимают. Если мы условно выйдем к Молочному лиману и там закрепляемся, нет выхода на Крым.

Каждый божий день, не знаю сколько времени - может месяц, может два, мы будем в зоне стратегической рутины. Две стратегические цели у нас - Бахмут оперативное окружение и пробить линию Суровикина. Две стратегические цели у них - удержать Бахмут любой ценой и выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Вот под этими четырьмя фокусами все будет происходить, пока одна из сторон не реализует свою цель. Так будет долго.

Петр Черник для РБК-Украина