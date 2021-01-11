Світ поступово впроваджує COVID-паспорта. Чого чекати українцям

Хочу підкреслити, що питання використання міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації це не щось нове. Ця норма прописана в Міжнародних медико-санітарних правилах - офіційному документі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), який було прийнято п'ятдесят восьмою асамблеєю ВООЗ 23 травня 2005. Цей документ регламентує дії держав-членів ВООЗ у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я.

Зокрема, у додатку №6 до Міжнародних медико-санітарних правил чітко виписано норми, як і ким видається свідоцтво про проведення вакцинації, а також встановлено зразок такого свідоцтва. До пандемії COVID-19 більше і частіше за все цей сертифікат видавали при вакцинації проти жовтої лихоманки.

Що відбувається під час пандемії COVID-19? Більшість країн скористалися правом, яке передбачено статтею 31 Міжнародних медико-санітарних правил і встановили додаткові медико-санітарні вимоги для перетину кордону. Україна також не залишилася в стороні, зокрема ми ввели обов'язкову наявність полісу медичного страхування, яке покриває лікування від коронавірусної хвороби, 14-денну ізоляцію або негативний ПЛР-тест.

Після появи вакцини проти COVID-19 деякі країни розглядають можливість вимагати й міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації проти цієї хвороби, яке буде замінювати попередні вимоги (самоізоляцію або негативний ПЛР-тест). В Україні це питання також знаходиться на контролі, але поки не впроваджується, оскільки ми ще збираємо додаткову інформацію, яка буде гарантувати те, що вакцинована від COVID-19 особа більше не здатна інфікувати інших людей.

Підкреслюю, що Міжнародні медико-санітарні правила дозволяють видавати свідоцтво про проведення вакцинації тільки в тому випадку, коли використовується вакцина, яка дозволена до використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тому ніяких "супутників".

І ще один момент, не треба підміняти поняття міжнародного свідоцтва про вакцинацію та імунний паспорт. Ще у квітні 2020 ВООЗ застерегла від використання "паспортів імунітету", зазначивши, що поки недостатньо доказів щодо ефективності імунітету щоб гарантувати точність такого "паспорта". Ця позиція ВООЗ в даний час не змінилася.

Віктор Ляшко, для РБК-Україна