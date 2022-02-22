Витягли із замету - плати: жінці виставили рахунок у 9000 доларів за евакуацію машини

Келлі Роквелл застрягла на своїй машині в сніговому переметі на трасі в районі Редфорд, штат Мічиган. Оператор евакуатора визволив її з замету та оцінив свої послуги в 9000 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на WXYZ Detroit.
На одній з трас в Мічигані утворився великий сніговий перемет. У ньому і застрягла Келлі Роквелл. Незабаром після масового полону, в снігу буксувало близько 50 машин, з'явилися оператори евакуаторів, в тому числі 10g Towing and Recovery.
"Водій евакуатора просто підійшов до нашої машини, запитав, чи хочемо ми, щоб він нас витягнув, і ми сказали "так", тому що припустили, що вони з поліції", — сказала Роквелл. Вона сказала, що зазнала полегшення, коли її витягли з цього хаосу. Але її полегшення змінилося гнівом, як тільки вона отримала рахунок на 9000 доларів.
У кошторисі були присутні такі пункти:
Окремо потрібно було оплатити використання бортової платформи та лебідки, сумарно близько 600 доларів. До загальної суми компанія також додала 20-відсоткову податкову комісію. Роквелл зазначає, що її автомобіль навіть не був сильно пошкоджений, він залишався на ходу. За її словами, коли вона звернулася у свою страхову компанію, та спочатку відмовилася оплатити рахунок.
Також повідомлялося, що тисячі некомплектних Ford Bronco не можуть відправити покупцям. В автомобілях відсутні окремі вузли через брак мікрочіпів.
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