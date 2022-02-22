Витягли із замету - плати: жінці виставили рахунок у 9000 доларів за евакуацію машини

Келлі Роквелл застрягла на своїй машині в сніговому переметі на трасі в районі Редфорд, штат Мічиган. Оператор евакуатора визволив її з замету та оцінив свої послуги в 9000 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на WXYZ Detroit.

На одній з трас в Мічигані утворився великий сніговий перемет. У ньому і застрягла Келлі Роквелл. Незабаром після масового полону, в снігу буксувало близько 50 машин, з'явилися оператори евакуаторів, в тому числі 10g Towing and Recovery.

"Водій евакуатора просто підійшов до нашої машини, запитав, чи хочемо ми, щоб він нас витягнув, і ми сказали "так", тому що припустили, що вони з поліції", — сказала Роквелл. Вона сказала, що зазнала полегшення, коли її витягли з цього хаосу. Але її полегшення змінилося гнівом, як тільки вона отримала рахунок на 9000 доларів.

У кошторисі були присутні такі пункти:

буксирування - 2195 доларів;

Пробіг евакуатора - 200 доларів;

оплата роботи другого водія-250 доларів;

оренда спеціального обладнання-650 доларів;

оплата праці водіїв-800 доларів;

збереження машини - 525 доларів;

покриття ризиків, пов'язаних з COVID-19, - 395 доларів;

плата за паливо-50 доларів;

адміністрування всіх послуг - 1900 доларів.

Окремо потрібно було оплатити використання бортової платформи та лебідки, сумарно близько 600 доларів. До загальної суми компанія також додала 20-відсоткову податкову комісію. Роквелл зазначає, що її автомобіль навіть не був сильно пошкоджений, він залишався на ходу. За її словами, коли вона звернулася у свою страхову компанію, та спочатку відмовилася оплатити рахунок.

За словами страхового слідчого Тома Беррі, в такому великому рахунку немає нічого протизаконного. Однак він каже, що компаніям з евакуації не дозволяється займатися бізнесом на місці події. Ні поліція, ні Келлі не викликали евакуатор, тому неясно, як саме вона опинилася на місці аварії. Після того, як ця історія була вперше опублікована, страхова компанія Келлі все ж самостійно покрила рахунок.

Також повідомлялося, що тисячі некомплектних Ford Bronco не можуть відправити покупцям. В автомобілях відсутні окремі вузли через брак мікрочіпів.

Раніше ми писали, що Volkswagen почав продавати свій Найдешевший електромобіль. Міський хетчбек e-Up! Знову можна придбати після 14-місячної перерви.