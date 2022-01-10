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Допомога водіям: з'явилася інтерактивна карта прибирання снігу в Києві

Автор: Вадим Добровольский

На порталі Київ Цифровий з'явився новий сервіс Clean City. Він дозволяє в реальному часі стежити за прибиранням снігу на столичних дорогах.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Київ Цифровий.

У неділю, 9 січня, Київ накрив потужний снігопад, внаслідок чого вранці в понеділок на дорогах столиці рух автомобільного транспорту було ускладнено. Найближчими днями також можливі опади.

Прибирання вулиць від снігу комунальники столиці почали ще ввечері неділі і продовжують у понеділок. Паралельно столична адміністрація запустила спеціальну інтерактивну карту: на ній в режимі реального часу можна побачити, на яких вулицях прямо зараз працює снігоприбиральна техніка.

Сервіс під назвою Clean City буде надзвичайно корисний водіям. З його допомогою можна спланувати оптимальний маршрут.

Раніше ми розповідали корисні лайфхаки, як швидко і правильно очистити автомобіль від снігу. Дотримання цих порад дозволить водіям витратити на очищення машини від снігу мінімальний час і підвищить безпеку авто на дорозі.

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Київ