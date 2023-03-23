Инновационная технология индукционного нагрева - это glo™ HYPER+

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glo предназначен для совершеннолетних потребителей никотинсодержащей продукции.

Устройство glo – инновационная технология индукционного нагрева табака, имеющая 2 режима: Standard и Boost. Именно режим Boost дает более сильное насыщение, может нагреваться до температуры до 270-280°C, но продолжительность работы в этом режиме меньше режима Standard. Также девайсы glo HYPER X2, HYPER+, HYPER+ UNIQ и PRO позволяют осуществлять до 2-3 сессий* подряд и до 20 сессий** на одном заряде, а glo PRO SLIM обеспечивает до 16 сессий на одном заряде*.

Устройство для нагрева табака glo HYPER+ (гло ХАЙПЕР ПЛЮС) отличается элегантным дизайном и представлено в четырех цветах – синий, белый, черный и золотой. Новый гло (glo) можно приобрести на официальном сайте myglo.com.ua, а также в некоторых точках продаж, в магазинах glo Studio и специализированных киосках.

Как работает glo HYPER+

Если вы решили приобрести glo HYPER+, то вам нужно в первую очередь знать, как правильно им пользоваться. Для ознакомления с работой устройства, в комплекте имеется руководство пользователя, которое вы также можете найти на сайте компании.

Если вы не нашли или не поняли, как пользоваться устройством правильно, то можете позвонить в нашу службу технической поддержки по номеру 0 (800) 50-90-80 или 8008*** и подробно узнать все особенности использования, выполняемые по следующему принципу:

Для работы устройства в режиме Standard необходимо зажать кнопку управления и удерживать ее в течение 3 секунд. Устройство должно завибрировать, после чего нужно отпустить кнопку и дождаться полной готовности (приблизительно через 20 секунд заполнятся круговые индикаторы и устройство снова завибрирует). После этого девайс будет готов к использованию. Для работы устройства в режиме Boost необходимо зажать кнопку управления на 5 секунд, пока устройство не завибрирует 2 раза. Затем отпускаете кнопку, а круговой индикатор покажет начало нагрева. После того, как он нагреется, устройство завибрирует во второй раз, что будет свидетельствовать о том, что можно начинать сессию. В отличие от режима Standard, Boost обеспечивает лучший нагрев благодаря высокой температуре.

Используя устройство glo HYPER+ вы получаете:

Максимальная температура нагрева в режиме Standard до 240°C, а в режиме Boost до 270°C.

Возможность нагреть устройство за 20 секунд с продолжительностью 4 минуты в режиме Standard и 15 секунд с продолжительностью 3 минуты в режиме Boost.

Полноценная работа до 3 сессий подряд и до 20 сессий и полного заряда** (время зарядки устройства составляет до 3,5 часов).

* При полностью заряженном аккумуляторе и может отличаться в зависимости от поведения пользователя.

** При использовании в режиме Boost. При полностью заряженном аккумуляторе может отличаться в зависимости от поведения пользователя.

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