Инновационная технология индукционного нагрева - это glo™ HYPER+

На правах рекламы
glo предназначен для совершеннолетних потребителей никотинсодержащей продукции.
Устройство glo – инновационная технология индукционного нагрева табака, имеющая 2 режима: Standard и Boost. Именно режим Boost дает более сильное насыщение, может нагреваться до температуры до 270-280°C, но продолжительность работы в этом режиме меньше режима Standard. Также девайсы glo HYPER X2, HYPER+, HYPER+ UNIQ и PRO позволяют осуществлять до 2-3 сессий* подряд и до 20 сессий** на одном заряде, а glo PRO SLIM обеспечивает до 16 сессий на одном заряде*.
Устройство для нагрева табака glo HYPER+ (гло ХАЙПЕР ПЛЮС) отличается элегантным дизайном и представлено в четырех цветах – синий, белый, черный и золотой. Новый гло (glo) можно приобрести на официальном сайте myglo.com.ua, а также в некоторых точках продаж, в магазинах glo Studio и специализированных киосках.
Если вы решили приобрести glo HYPER+, то вам нужно в первую очередь знать, как правильно им пользоваться. Для ознакомления с работой устройства, в комплекте имеется руководство пользователя, которое вы также можете найти на сайте компании.
Если вы не нашли или не поняли, как пользоваться устройством правильно, то можете позвонить в нашу службу технической поддержки по номеру 0 (800) 50-90-80 или 8008*** и подробно узнать все особенности использования, выполняемые по следующему принципу:
Используя устройство glo HYPER+ вы получаете:
* При полностью заряженном аккумуляторе и может отличаться в зависимости от поведения пользователя.
** При использовании в режиме Boost. При полностью заряженном аккумуляторе может отличаться в зависимости от поведения пользователя.
*** Звонки по Украине бесплатны. Только для совершеннолетних.