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Кросовер, електромобіль, сімейний авто:: названі найбезпечніші автомобілі 2021 року

Автор: Олександр Мороз

Європейська організація дорожньої безпеки Euro NCAP підвела підсумки минулого року. І назвала моделі, які показали кращі результати за підсумками краш-тестів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Euro NCAP.

У минулому році Euro NCAP випробував 33 моделі автомобілів, 22 з яких отримали максимальні п'ять "зірок". Тепер з них експерти обрали переможців у шести основних класах.

Переможцем у категоріях "представницький автомобіль" та "електрокар" став Mercedes-EQ EQS, що обійшов шведський Polestar 2.

Перше місце в категорії "Малий кросовер" посів Nissan Qashqai. У класі великих позашляховиків переможцем став електричний Skoda Enyaq iV. На другому місці опинився BMW iX.

Ще одна чеська модель Skoda Fabia визнана найбезпечнішою в класі"малий сімейний автомобіль". А Toyota Yaris Cross посіла перше місце в категорії" малий MPV", випередивши" каблучок " VW Caddy.

"Нинішній рік був важким для автомобільної промисловості. Брак напівпровідників негативним чином позначилася на термінах виробництва і початок продажів нових автомобілів. Тим не менш, ми побачили досить багато нових моделей, які показали дуже хороші результати в краш-тестах", — зазначив генеральний секретар Euro NCAP Міхіел ван Ратінген.

Нагадаємо, що Latin NCAP присудив кросоверу Renault Duster другого покоління несподівані нуль зірок у краш-тестах. Пасивна безпека популярної бюджетної моделі виявилася незадовільною за сьогоднішніми мірками.

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Автомобільний ринок