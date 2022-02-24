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Військовий стан в Україні: що робити водіям у разі ДТП

Автор: Олександр Мороз

У Національній поліції України розповіли, що робити водіям, які потрапили в ДТП в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Національну поліцію України

За словами першого заступника Нацполіції Олексія Білошицького всі підрозділи патрульної поліції направлені на допомогу громадянам. Основними завданнями є стабілізація дорожнього руху, допомога в евакуації, робота зі спеціальними службами, максимальний контроль ситуації.

Поліція звернулася до громадян: у разі ДТП – фотографуйте машини, пошкодження і швидко прибирайте авто з дороги. Оформляйте європротокол, якщо воно дійсно варте того... але авто прибирайте з дороги відразу. Це дуже важливо.

Нагадаємо, що Верховна рада України вранці 24 лютого на позачерговому засіданні ввела воєнний стан. Розбираємося, що новий режим означає для водіїв.

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ДТП