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Військовий стан в Україні: що робити водіям у разі ДТП

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Четвер 24 лютого 2022 10:38
Військовий стан в Україні: що робити водіям у разі ДТП ДТП На виїзді з Києва (Фото: facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Олександр Мороз

У Національній поліції України розповіли, що робити водіям, які потрапили в ДТП в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Національну поліцію України

За словами першого заступника Нацполіції Олексія Білошицького всі підрозділи патрульної поліції направлені на допомогу громадянам. Основними завданнями є стабілізація дорожнього руху, допомога в евакуації, робота зі спеціальними службами, максимальний контроль ситуації.

Поліція звернулася до громадян: у разі ДТП – фотографуйте машини, пошкодження і швидко прибирайте авто з дороги. Оформляйте європротокол, якщо воно дійсно варте того... але авто прибирайте з дороги відразу. Це дуже важливо.

Нагадаємо, що Верховна рада України вранці 24 лютого на позачерговому засіданні ввела воєнний стан. Розбираємося, що новий режим означає для водіїв.

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