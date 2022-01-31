Дихайте глибше: в Україні вводять обов'язкову перевірку на сп'яніння учасників ДТП

У Верховній раді зареєстровано законопроект № 6558, яким запроваджується обов'язкова перевірка на алкогольне або наркотичне сп'яніння учасників аварій з травмованими або загиблими. Зараз такий огляд проводиться на розсуд поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Верховної ради.

У пояснювальній записці автори проект Закону вказують, що дорожні аварії - одна з головних загроз життю і здоров'ю українців. За 10 місяців 2021 року в Україні сталося 2,3 тисячі ДТП з постраждалими, в яких 2 592 людини загинули. При цьому особливу небезпеку становлять порушення ПДР або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Документом вводяться зміни до Кодексу України Про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінального процесуального кодексу, що зобов'язують проводити огляд водіїв на алкоголь і наркотики у разі ДТП з потерпілими.

Згідно із законопроектом частина 1 ст.266 КУпАП доповнюється таким пунктом: "у разі дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмовано одну або більше осіб, огляд осіб, які керують транспортними засобами, за участю яких сталася така подія, на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, проводиться обов'язково - незалежно від підстав вважати, що такі особи перебувають у зазначеному стані або під впливом зазначених препаратів".

Що стосується змін до Кримінального процесуального кодексу, то поліції дається право затримати підозрюваного у вживанні за кермом алкоголю або наркотиків для проходження ним обов'язкового медичного огляду.

Крім того, законопроектом вносяться зміни до Закону "Про екстрену медичну допомогу", що дозволяє проводити такий огляд у відділеннях невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень.

Реалізація цього закону не потребує додаткових витрат з державного або місцевого бюджету, вважають автори документа.

Нагадаємо, що у найближчі два роки МВС України закупить ще 80 автомобілів-фантомів для контролю дотримання Правил дорожнього руху. Крім того, розроблено законопроект про вимірювання середньої швидкості транспортних засобів на певних ділянках автомагістралей.