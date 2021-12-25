Сексизм під виглядом демократії: найстаріший автоклуб світу вже 126 років не приймає до свого складу жінок

Заснований в листопаді 1895 року автомобільний клуб Франції досі не пронімає до свого складу жінок. Цікаво, що така гендерна політика пояснюється демократичними переконаннями.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на агенство Bloomberg.

Президент автомобільного клубу Франції (Automobile Club de France) Луї Дезанж опинився в скрутному становищі, коли після арешту в Токіо Карлос Гон пішов з посади генерального директора Renault, а на його місце автомобільна компанія тимчасово призначила Клотільду Дельбос. Клуб, який традиційно приймав у почесні члени керівників основних автомобільних компаній Франції, цього разу змінив традиції.

"Ми могли б надати їй картку, що дає ті ж права, що і дружині члена клубу", - зазначив Десанж. "Але навіть це було б вперше". На щастя для нього і його клубу правління Клотільди було недовгим, і її змінив італієць Лука де Мео, якому відразу ж надали членство. Дельбос, яка є зараз його заступником, від коментарів відмовилася.

Президент автомобільного клубу Франції Луї Дезанж.

Що буде робити найстаріший автомобільний клуб світу далі, залишається тільки гадати. Вже зараз в конкуруючому з Renault автомобільному альянсі Stellantis жінки очолюють бренди Peugeot, DS і Chrysler, в керівництві виробника шин Michelin з 11 чоловік - чотири жінки, а за океаном автомобільний гігант General Motors очолює Мері Барра.

"Наявність такого клубу, застряглого в 19 столітті і закритого для жінок, зводить нанівець все засилля, що вживаються галуззю для забезпечення гендерної рівності", - говорить Елізабет Янг, засновник і президент організації"Жінки і автомобілі в Європі".

Втім, 74-річного Луї Дезанжа така аргументація не переконує:" нічого не зміниться, поки я буду президентом", - говорить він. "За моїми підрахунками приблизно три чверті з двох тисяч наших членів не хочуть гендерних змін. А я занадто демократичний, щоб нав'язувати те, чого вони не хочуть. У нас є й інші можливості познайомитися з жінками в Парижі".

Цікаво, що думають з цього приводу видатні члени Automobile Club de France, такі як голова ради директорів Renault Жан-Домінік Сенар, виконавчий директор Peugeot-Citroen Stellantis Карлос Таварес і генеральний директор Valeo SA Жак Ашенбройх?

Королівський автомобільний клуб в Лондоні був створений роком пізніше і традиційно має тісні зв'язки з Паризьким клубом. Але на відміну від свого французького аналога, він почав приймати жінок ще в 1999 році.

Нагадаємо, що Австралійський підрозділ компанії Ford виплатить штраф понад 3 мільйони доларів, щоб залагодити відносини з незадоволеними клієнтамі. всьому виною-помилки в описі спорткара Mustang Mach 1.