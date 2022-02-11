Африка змогла, Україна - поки ні: в Кенії почнуть масове виробництво електробусів

Перший електричний автобус, спроектований і побудований в Африці, вже почав експлуатацію на вулицях Найробі в Кенії. У 2023 році має стартувати масове виробництво новинки.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.
Мається на увазі, що продаватися електробус буде по всьому континенту. Машина була розроблена шведсько-кенійським стартапом Opibus, який спеціалізується на електричних технологіях для Африки і вже пропонує ряд наборів для перекладу мотоциклів і позашляховиків на електротягу.
Компанія Opibus стверджує, що її електромобілі спеціально адаптовані для африканського регіону з упором на надійність, довговічність і порівняно низьку вартість. Автобус був спроектований і виготовлений на заводі Opibus в Кенії.
Перша партія з десяти вийде на маршрути столиці Кенії, Найробі, вже влітку. Зараз перший дослідний зразок проходить випробування в околицях столиці. З метою мотивації потенційних покупців стартап також встановить кілька точок зарядки власним коштом.
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