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На ВДНГ почав працювати унікальний фентезі-парк під відкритим небом

Lite » Афиша 28.05.2020 - 16:45
Парк "Живих драконів і чарівних дерев" почав приймати відвідувачів
Парк "Живих драконів і чарівних дерев" почав приймати відвідувачів

15.05.2020-31.07.2020

Парк "Живих драконів і чарівних дерев" почав приймати відвідувачів. Це одна з небагатьох експозицій, яка відкрилася в Києві в першому етапі виходу з карантину.

Понад двадцять унікальних анімованих драконів з казкових історій, древніх міфів Сходу і Заходу, фантастичних книг, фільмів і відеоігор розмістили просто неба, у спеціальній зоні неподалік від центрального корпусу ВДНГ. Тут гості можуть не тільки на власні очі побачити, як виглядали знамениті міфічні чудовиська, а й оцінити їхні гігантські розміри - масштаб фігур коливається від двох до чотирьох метрів, а деякі особини настільки великі, що зачіпають головами багаторічні дерева на території ВДНГ.

Виставка інтерактивна — усі дракони не тільки гарчать, але і рухаються. При цьому у кожного свій голос, власна манера поведінки та навіть характер.

Експозицію вже побачили тисячі глядачів у кількох країнах, а ось для Києва подібні виставки - новий рівень дозвілля. Що важливо - парк відкрився з дотриманням всіх карантинних норм, включаючи соціальну дистанцію. А завдяки тому, що кількість людей, які можуть одночасно знаходиться на його території, зараз обмежена карантинними нормами, у гостей виставки створюється враження, що вони дійсно потрапили в казку.

У парку "Живих драконів і чарівних дерев" можна зустріти загадкових і добрих драконів Японії, урочисто-святкових драконів з Китаю і грізних драконів Східної із Західної Європи.

Поруч з усіма фігурами розміщені інформаційні панелі, в деталях розповідають відвідувачам про те, як міфи й легенди про цих істот виникали в різних культурах по всьому світу і чому дракони так популярні. Виставка пробуде в Києві до кінця липня, експозиція працює щодня з 10:00 до 20:00.

На ВДНГ почав працювати унікальний фентезі-парк під відкритим небом

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