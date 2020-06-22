Світ драконів: яких міфічних чудовиськ можна побачити цього літа на ВДНГ

Світ драконів на ВДНГ

22.06.2020-30.07.2020

Міфи й легенди про драконів — величезних зміїв, що вміють літати та дихати вогнем, є практично у всіх народів. Без перебільшення, дракони — одні з найпопулярніших казкових істот, що вийшли за межі книжок та підкорили світовий кінематограф, відеоігри й інший маскульт. Дракони бувають різні — в традиціях країн Далекого Сходу вони здебільшого зображуються добрими покровителями людей. Західній традиції притаманне зображення драконів злими істотами. У сучасній культурі дракони часто стають гарними друзями дітлахів, а в деяких історіях навіть рятують героїв від недобрих людей. Фентезі-парк "Живі дракони та Чарівні дерева", що працює до 31 липня на ВДНГ (метро Виставковий центр) зібрав 26 найпопулярніших драконів, які відомі сьогодні. Усі вони виконані у реалістичному розмірі, гарчать, рухаються та махають крилами. Деяких з них краще взагалі не чіпати, а дехто навпроти навіть дозволяє відвідувачам покататися верхи. Розповідаємо про найцікавіших.

Фафнір — вогнедишний дракон зі Скандинавії. У минулому — чоловік, один з трьох синів короля гномів, якого жадібність перетворила на змія. Фафнір так відчайдушно бажав заволодіти багатствами свого батька, що прийняв вигляд жорстокого дракона. Аби не ділитися грошима, які залишив братам батько, Фафнір прийняв вигляд Змія та влігся на золоті. Вогняний подих цього дракону настільки гарячий, що може кип'ятити ріки. До того, як потрапити в фентезі-парк ВДНГ, з’являвся в художньому фільмі "Перстень Нібелунгів" та в казках скандинавської міфології.

Джозаар — ще один вогнедишний дракон, якого було спіймано у Персії. Дуже підступна та лукава істота. На батьківщині Джозаар був відповідальним за сонячні та місячні затемнення. Іноді міг проковтнути світло просто, щоб нашкодити. Здобув невмирущість завдяки тому, що випив води із джерела безсмертя, і навіть боги не змогли його зупинити. У минулому очолював армію демонів, а зараз є одним з найцінніших драконів у парку ВДНГ.

Смауг (іноді може використовувати ім'я Смог) — вогнедишний крилатий дракон, про якого писав у своєму "Легендаріумі" Дж. Р. Р. Толкін. Один з головних героїв повісті "Гобіт, або Туди і звідти" . Це дуже небезпечний дракон. У 2770 році Третьої епохи Середзем'я він знищив місто Дейл і заволодів скарбами гномів Одинокої Гори. А у 2941 році, розгніваний появою у його володіннях загону під керівництвом Торіна Дубощіта (це були тринадцять гномів і гобіт Більбо Беггінс), вирішив знищити Есгарот — місто людей на Довгому озері. Смауг настільки відомий, що у 2014 році на американському ТБ говорив голосом Бенедикта Камбербетча. А до прем'єри фільму "Гобіт: Пустка Смоґа" отримав 54-метрове зображення дракона на борту літака Boeing 777-300 авіакомпанії Air New Zealand. На честь Смауга названий цілий рід африканських ящірок-поясохвостів, а сам він посідає сьоме місце в списку найбагатших вигаданих персонажів журналу Forbes. Його статки оцінили в 8,6 мільярда доларів.

Шен Ланг — китайське божество. Дракон, що має владу над повітрям, кліматом, а також є володарем життя і смерті. Шен Ланг настільки могутня істота, що на Батьківщині йому свого часу поклонялися в храмах, а дехто продовжує поважати й любити Шен Ланга ще і сьогодні. Цей дракон дуже любить подарунки і йому їх приносять вдосталь, адже якщо залишити Шен Ланга без дарів, він може розізлитися та покарати людей поганою погодою. Тоді помре врожай і не буде їжі на столі.

Угорський хвосторіг — один з найбільш популярних драконів з Гаррі Поттера. Особливо небезпечний через свого засіяного шипами хвоста, який використовує як ударну зброю. Здатен вивергати вогонь на відстань до п'ятнадцяти метрів. Харчується козами, вівцями та, якщо випадає така можливість, людьми. Відомо лише про одну перемогу, що вдалося отримати над Хвосторогом — її здобув молодий учень школи Хогвартс, на ім'я Гаррі Поттер. Саме Гаррі передав Хвосторога до фентезі-парку ВДНГ, або дракон потрапив сюди в інший спосіб його організатори не коментують. Гуляючи фентезі-парком до хвосторога потрібно наближатися дуже обережно як спереду, так і ззаду.

Малефісента — королева зла, що колись вела відокремлене життя в зачарованому лісі, оточена казковими істотами. Проте після того, як до світу Малефісенти вдерлися люди, їй довелося стати на захист своїх підданих, закликати на допомогу могутні темні сили та перетворитися на злого дракона. Вперше з’явилась на великому екрані в діснеївському мультфільмі 1959 року "Спляча красуня". Згодом Малефісента стала героїнею відомого телесеріалу "Якось у казці", а також головною героїнею фільму "Чаклунка". Обертається на дракониху кожного разу, коли хтось відмовляється слідувати її злим планам або намагається їм перешкоджати.

Спайксторм — дуже добрий японський дракон. Вегетаріанець. Спайксторм був порядним японським драконом (хоча його мати й родом зі Швеції), допоки високий рівень податків в Японії не змусив його поїхати на заробітки до США, де дракон завів власну родину і почав жити дуже насиченим і цікавим життям типового американця.

Рюджин — дракон, що може перетворюватися на людину; засновник Японської імператорської династії. Рюджин — найважливіший із драконів японської міфології, тому про нього існує чимало легенд. Окремо варто відзначити історію про те, як медуза втратила свої кістки. Річ у тому, що свого часу Рюджин хотів з'їсти мавпячу печінку і відправив медузу вбити тварину. Проте та виявилася розумною і втекла від неї. Коли медуза повернулася до свого володаря ні з чим, Рюджин так розлютився, що сильно побив її, внаслідок цього медуза втратила всі свої кістки.

Кока — ще один відомий дракон родом з Португалії. Його суперсила — міцні крила. З їхньою допомогою Кока вміє літати абсолютно безшумно. А беручи до уваги, що цей дракон славиться викраденнями неслухняних дітей, краще поводитися поруч із ним чемно.

Фентезі-парк "Живі дракони і Чарівні дерева" працює на ВДНГ щоденно, з 10:00-20:30 по буднях і з 10:00-21:00 у вихідні. Більше цікавих фактів про розваги — у Viber ВДНГ.