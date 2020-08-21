На київському ВДНГ почав працювати великий роботопарк

Експозиція "Повстання роботів" пробуде на ВДНГ до 1 листопада

21.08.2020-01.11.2020

Роботовиставка "Повстання роботів" — це присвята казковому світові машин, у якому в дитинстві хоча б раз бував кожен дорослий. Зростаючи, діти забувають про надлюдські здібності роботів. Із часом казкові істоти в житті дорослих перетворюються з фантастичних супергероїв на звичайну техніку й щоденних помічників, але тільки не в роботопарку. Усі експонати, які можна побачити тут, потрапили на ВДНГ прямісінько з дитячих мрій та казкових фантазій (квитки).

Для того щоб навіть дорослі згадали про унікальність і подвиги роботів, кожного виконано в реальному розмірі. Висота фігур сягає 3–6 метрів. Усі мають унікальну будову, характер та сповна наділені фантастичними властивостями: вмінням літати й надшвидко бігати, а іноді здатністю перетворюватися в інші предмети тощо. Ознайомитися з історією кожного експоната можна буде на виставці «Повстання роботів».

Є на виставці й кінематографічна сцена битви. Уламки машин розповідають про минуле, космічне й відважне, життя роботів. Ці декорації, а також обов’язковий інструмент лазерних боїв — надсучасні бластери та інші сюрпризи — з дня на день будуть доступні для маленьких відвідувачів та їхніх інтерактивних ігор на території роботопарку.

Експозиція "Повстання роботів" триватиме на ВДНГ до 1 листопада. Виставка працює в парковій зоні між першим та третім павільйонами ВДНГ, щоденно з 10:00 до 21:00.