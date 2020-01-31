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У Києві відкривається виставка-трилогія в експериментальній техніці #sloktya Євгенія Лапченка

Lite » Афиша 31.01.2020 - 16:17
Євгеній Лапченко за роботою
Євгеній Лапченко за роботою

31.01.2020 - 06.02.2020

31 січня на Подолі в арт-просторі Line M concept відкривається виставка-трилогія відомого українського художника Євгенія Лапченко. В експозиції представлені три чоловічих портрета, виконаних в абсолютно різних жанрах, але об'єднаних експериментальною авторською технікою художника #sloktya. Виставка триватиме до 6 лютого. Вхід в арт-простір за адресою Нижній Вал, 37 вільний.

Одна із представлених робіт – портрет Конора Макгрегора, ірландського бійця ММА і автора найшвидшого нокауту в історії UFC. Художник створив картину під час самого короткого поєдинку Макгрегора проти Дональда Серроне. Бій тривав усього 40 секунд. Стільки часу вистачило ірландському бійцеві, щоб перемогти свого суперника, а художнику Євгенію Лапченку, щоб створити першу частину портрета Конора.

  • «Коли я малював цей портрет, я намагався зробити його так само швидко, як проходив бій, але не очікував, що він буде настільки коротким, – розповідає художник. – Головний посил мого стилю #sloktya – швидкоплинність часу і всіх процесів у сучасному світі, а Макгрегор якраз один із тих героїв століття, який заробляє близько 2 млн. доларів за секунду. Тобто один його удар – це Grand $tyle!».

У Києві відкривається виставка-трилогія в експериментальній техніці #sloktya Євгенія Лапченка

На виставці також можна побачити портрет «Райдужної людини». За словами художника, це картина-екшн, яка по-різному впливає на кожного, хто опиняється перед нею. Третя робота – портрет хлопчика, схожого на Будду в дитинстві. На полотні зливаються різні орнаменти і кольори шкіри, що транслює меседж автора: «Всі раси мають одне обличчя».

Виставка в Line M concept підготує аудиторію до прем'єри документального фільму «Levgeniy», реліз якого скоро відбудеться у Непалі, після чого кінокартину покажуть і в Україні.

У Києві відкривається виставка-трилогія в експериментальній техніці #sloktya Євгенія Лапченка

Євгеній Лапченко – український концептуальний художник, який створює арт-об'єкти в авторській техніці #sloktya. У своїх роботах художник використовує не тільки академічну техніку, а також застосовує технології доповненої реальності. Про нього пишуть західні видання, говорять відомі критики, а всесвітньо відомі бренди замовляють креативи. Лапченко створював архітектурні рішення та вітрини для Sanahunt, Asthik, ресторанів «Монтеккі і Капулетті», Китайський привіт та інших. Роботи Євгенія виставлялися в галереях Lavra і PinchukArtCentre.

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