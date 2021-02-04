У Києві відкривається "Смертельно красива виставка"

Мистецтво, що змінює уявлення про красу і викликає безліч запитань – усе це на "Смертельно красивій виставці", що працюватиме з 5 по 7 лютого. Це перша подібна експериментальна експозиція у Національному музеї "Київська картинна галерея".

Куратори виставки не розповідають широкому загалу деталі експозиції, проте відомі експерти у сфері мистецтва та лідери думок вже обговорюють її в соцмережах.

"Територія сучасного мистецтва – це простір для вільного висловлювання, в якому можна переосмислити усталені істини. Люди звикли сприймати красу як добро, але вона може приховувати страшні історії. А страшні історії можуть мати красиві моменти, які пробуджують в нас людське. Зрештою головне – залишатися людиною", – коментує виставку кураторка, мистецтвознавиця та дослідниця сучасного мистецтва Ксенія Малих.

Авторка експозиції – Тетяна Клименко. Мисткиня працює з темою краси і досліджує власне сприйняття світу, яке часто не збігається з загальноприйнятим. Вона переконана, що "смертельна", нешаблонна краса є маніфестом проти омани та прихованих загроз, які ширяться у сучасному суспільстві.

"Для авторки "Смертельно красива виставка" є засобом комунікації. Вона порушує тему краси, щоб поговорити з глядачем, привернути його увагу до надважливих тем, шокувати своїм баченням і показати, що поняття краси може бути набагато ширшим і залежати від контексту", – пояснює кураторка виставки Катя Тейлор.

Додамо, що виставка працюватиме з дотриманням карантинних вимог: маскового режиму, температурного скринінгу, соціальної дистанції та санітарного оброблення приміщень.