У Києві відкриється "Музей науки"

Сентябрь 2020

Уже восени Мала академія наук України відкриє в столиці перший інтерактивний простір "Музей науки". Тут можна буде покататися на велосипеді з квадратними колесами, вирушити в космічну подорож, побачити двометрову голограму та 60-кілограмовий кристал, скласти з атомів воду та сіль у доповненій реальності, дізнатися, як побудований організм людини. Загалом на відвідувачів чекає понад 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій.

Над експозицією, що складається з 7 блоків, працювали команди з України, Канади, США, Польщі та Швеції. Зокрема, тут представлена виставка "Дивна матерія" канадського Ontario Science Center, одного з найвідоміших наукових і дослідних центрів світу. Виставки "Великі винаходи", "Людина", "Акустика" та "Оптика" розроблені спеціально для "Музею науки" польською компанією Strong Interactions, команда якої працювала над створенням знаменитого Центру науки "Коперник" у Варшаві. А один із ключових експонатів приїхав до Києва з Музею математики в Нью-Йорку. Це трицикл із квадратними колесами, таких у світі всього чотири.

"У Малій академії наук навчаються понад 150 000 дітей з усієї України. За останні півтора року наші юні науковці вибороли 80 нагород у найбільших міжнародних наукових олімпіадах і конкурсах. Велика амбіція МАНУ — виховати нову плеяду українських фахівців і повернути Україну на карту провідних наукових країн світу. Інтерактивний простір — ще один наш крок до популяризації науки. Частина експозиції мобільна. В наших планах експонувати її в інших містах і, зрештою, створити такі музеї по всій країні. В "Музеї науки" ми намагаємося, перш за все, зацікавити, оживити беземоційні терміни з підручників, перетворивши їх на об’єкти й інсталяції, показуємо, як формули та закони працюють у повсякденному житті. А всіх юних відвідувачів, які хочуть знати більше, одразу запрошуємо до тематичних гуртків на поглиблене вивчення тієї чи іншої науки", — розповідає директор МАНУ Оксен Лісовий.

Концепцію проєкту організатори описують одним словом — "спектр". Спектр наук, відкриттів і вражень: від запуску блискавки в котушці Тесли та керування роборукою до можливості побачити власний голос, потрапити всередину гігантської мушлі та в дзеркальний тунель з оптичною ілюзією. Окрема зона простору буде присвячена українським ученим. Найбільшим інтерактивним експонатом стане скляна стеля, яка змінює колір, коли відвідувачі вводять на планшетах правильні відповіді на питання зі сфери науки.

Символічно, що проєкт відкривається в ревіталізованому павільйоні "Наука" на ВДНГ. Побудований у 1958-му для проведення наукових виставок, сьогодні простір знову відчиняє свої двері всім, кому цікаво, як влаштований світ.

У Києві відкриється "Музей науки" (фото: прес-служба)