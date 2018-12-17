Художники Pictoric представлять ілюстрації до міжнародної настільної гри

Виставка Pictoric

18.12.2018 - 30.01.2019

18 грудня в столичному арт-просторі ЦУМ (Київ, Хрещатик, 38, 7 поверх) відбудеться презентація художньо-ігрового проекту PictoricBox. Його автори — група ілюстраторів Pictoric — продемонструють публіці 100 барвистих робіт, маленькі копії яких стали основою настільної гри з аналогічною проектові назвою.

Виставка триватиме до 30 січня, вхід для всіх бажаючих — вільний.

Серед авторів, які створювали ілюстрації: Анна Сарвіра, Олег Грищенко, Тетяна Денисенко, Поліна Дорошенко, Анна Іваненко, Женя Полосіна, Олена Старанчук, Анна Андреєва, Юлія Тверітіна, Валерій та Олена Тихонюк, Ілля Угнівенко.

Організатор заходу — Sky Art Foundation, партнер — ЦУМ Київ.

Кожна робота проекту PictoricBox на кшталт відкритому коду у програмному забезпеченні, де зміст "прописує" сам глядач. Яскраві ілюстрації з великою кількістю деталей, а також різноманітна стилістика авторів, створюють цілісну і зачаровуючу експозицію. Як зізнаються самі ілюстратори, головною ідеєю при створенні робіт стала воля фантазії – як художньої, так і тієї, що її відчуватиме кожен глядач.

Щоб глибше заманити відвідувачів виставки у світ PictoricBox, в залі експозиції буде працювати спеціальна ігрова зона PictoricBox Play Zone, де кожен бажаючий зможе протестувати нову настільну гру для всієї родини і повною мірою відчути чари художнього проекту.

"Ідея створення української настільної гри разом з Pictoric виникла відразу після їх лютневої виставки "Декілька історій", яка проходила у ЦУМі. Дуже хотілося, щоб гра була цікава як дорослим, так і дітям. А також не тільки розважала, а й навчала, та несла естетичне задоволення. Завдяки Pictoric нам це вдалося. Упевнений, що Pictoric Box стане позитивним вибухом серед настільних ігор саме завдяки творчій складовій і, звичайно ж, нетривіальному сюжету", — інтригує Дмитро Палієнко, засновник Sky Art Foundation, а також співавтор ідеї створення нової гри.

Це лише перша виставка серії проектів по всьому світові, мета яких — підтримка гри PictoricBox. Міжнародний реліз останньої запланований на 2019 рік. Українці ж стануть першими, хто отримає доступ до художньої гри вже у ході виставки.

Клуб ілюстраторів Pictoric — це співтовариство ілюстраторів, дизайнерів-графіків і художників. Мета його створення — реалізація спільних цікавих проектів і популяризація якісної сучасної ілюстрації в Україні та за кордоном, на міжнародних фестивалях та виставках, а також ведення просвітницької діяльності.