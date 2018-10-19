Графічні роботи Олесі Джураєвої — "Reflection"

Планетарій, 2016, ліногравюра (фото: прес-служба)

23.10.2018 - 27.11.2018

23 жовтня у столичному арт-просторі ЦУМ (Київ, Хрещатик, 38, 7 поверх) відбудеться відкриття персонального проекту відомого віртуоза станкової графіки Олесі Джураєвої "Reflection".

В експозиції буде представлено більше 20-ти лімітованих ліногравюр, близько десяти з них виконані в техніці колаж. Роки створення робіт виставки — 2014-2018 роки. Головним натхненником серії ліногравюр "Reflection" Джураєвої став рідний Київ.

Виставка триватиме до 27 листопада, вхід для всіх бажаючих — вільний.

Тарілка на Либідській (ліногравюра Олесі Джураєвої, 2015)

Організатор заходу – Sky Art Foundation, партнер — ЦУМ Київ.

"Нові будівлі зі скла і бетону. Вони можуть подобатися, можуть викликати огиду. Втім, як і електрика в колишні часи, скляні поверхні назавжди змінюють моє місто. Я — лише спостерігач. Але зізнаюся: ритми, які відображаються в скляних поверхнях, мене зачаровують", — коментує власний проект Олеся Джураєва.

"Правильний напрямок", 2014, ліногравюра

За її словами, звичка спостерігати за розвитком року і еволюцією архітектури надихнула авторку на створення колажів з відбитків ліногравюр, над якими художниця працювала весь поточний рік.

Міжнародні мистецтвознавці називають Джураеву "яскравим представником сучасної української графічної школи". Підтвердженням її популярності є зростаюча її затребуваність мистецтва на світовій арені — у США, Мексиці, Аргентині, Австралії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Бельгії та багатьох інших країнах.

"Олеся Джураєва — це єдиний український представник станкової графіки нового покоління, визнаний далеко за межами України. Її роботи друкують в іменитих каталогах і журналах, виставляють у кращих світових галереях. Вона — учасниця і переможниця багатьох міжнародних конкурсів графічних робіт. Її твори нагадують візуальний щоденник повсякденному житті", — відзначає Дмитро Палієнко, засновник Sky Art Foundation.

Про художницю:

Олеся Джураєва народилася в 1982 році в Душанбе, Таджикистан. Переїхала в Україну 1989 року. Навчалася в Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну, який закінчила у 2006 році. З 2004 року є членом Національної спілки художників України.

Художниця працює з різними графічними техніками: офорт, ліногравюра, меццо-тінто, пастель.

У дворі, 2014, лінорит

Роботи Джураєвої входять в громадські колекції Бразилії (Cristiano Varella Memorial Foundation), Італії (Громадянська колекція міста Скіо, а також Відділення малюнків і друкованих видань Академії витончених мистецтв Катанні), Португалії (Збірка друкованих видань Douro Biennial), Румунії (Музей Мистецтв міста Клуж), України (Дніпропетровський музей образотворчих мистецтв) і США (Zuckerman Museum of Art, колекція та архів Південного міжнародної ради графіки).