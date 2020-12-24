На ВДНГ влаштують новорічну вечірку просто неба

У ніч з 31 грудня на 1 січня "Зимова Країна на ВДНГ" працюватиме

31.12.2020

Новорічна ніч у "Зимовій Країні" на ВДНГ розпочнеться 31 грудня о 22:00 та триватиме до четвертої ранку 1 січня. У програмі – виступи гуртів, діджей-сет, святкові конкурси та розіграші.

Протягом ночі для відвідувачів працюватимуть головні локації "Зимової Країни", що знаходяться просто неба — ковзанка, тюбінгові гірки, атракціони та фудкорт. Також всю ніч на ВДНГ працюватиме святковий ярмарок з подарунками та смаколиками.

Музична програма

Dj Sanya Dymov. Популярний український діджей та резидент радіостанції NRJ Ukraine. Його виступи супроводжували Eurovision Song Contest 2017, Ukrainian Fashion Week, а також заходи таких брендів як Dior, Givenchy та Louis Vitton. Крім того, сети Sanya Dymov відкривали шоу Enrique Iglesias та MONATIK.

Гурт "ТОК". П’ять дуже різних та водночас однаково талановитих дівчат. Юні співачки вже встигли випустити хіт — "Мальчик TOP", кліп на котрий набрав понад мільйон переглядів на YouTube. Під їх пісні просто неможливо встояти на місці.

DANIL MONACO. R&B виконавець, який активно завойовує прихильність поціновувачів хіп-хопу. Серед найбільш відомих треків: "Худи", "ALADDIN", "Вокруг нас".

Андрій Бойко. Фіналіст проєкту "Голос.Діти", актор серіалу "Школа". Перший сольний концерт виконавця, який відбувся у клубі Atlas, зібрав солд-аут. Рік тому презентував альбом "Мир на двоих".

Розважальна програма запланована і на різдвяні свята. 6 січня у Зимовій Країні хор "Веснянка" заспіває колядки та щедрівки під живий акомпанемент. Також у цей день виступить гурт The doox, що створює сучасну музику з елементами традиційної пісні та етнороку.

На 7 січня запланований виступ фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина" — з вертепом та танцями, іграми та веселощами. Завершить святкову програму виступ гурту Folky Funky, що виконує власні, а також народні твори, змішуючи етнічний стиль з фанком, роком та іншими стилями.

Нагадаємо, що цьогоріч на території ВДНГ функціонує понад 10 локацій "Зимової Країни": ковзанка, тюбінгові гірки, ярмарок, фудкорт, атракціони, Резиденція Санти, Різдвяна Фабрика Мрій, центр сімейного дозвілля Teleport 360, виставка "Динозаври морських глибин", контактний зоопарк Animal Park, мотузковий парк SkyPark, тропічна ферма "Планета Метеликів" та шоу-рум W8Less.

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