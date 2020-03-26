ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Online Party від Радіо Аристократи

Lite » Афиша 26.03.2020 - 15:53
Online Party від Радіо Аристократи (pixabay.com)
Online Party від Радіо Аристократи (pixabay.com)

27.03.2020

27 березня відбудеться друга вечірка від Радіо Аристократи в колаборації з DJBuro. Новими учасниками вечірки стануть: Jean Gritsfeldt, Katro Zauber, Vlad Fisun та Captain Morgan.

Після великого резонансу, який виник минулого тижня під час першої вечірки, організатори Online Party вирішили не зупинятися і продовжувати радувати глядачів далі на регулярній основі.

Перша онлайн-вечірка від Радіо Аристократи

"В медіа кажуть мити руки, залишатися вдома, тощо. Ми хочемо додати - лишайтеся в гарному гуморі! Це важливо для якості життя. Страх не лікує, здоровий глузд - так. Радіо Аристократи та DJBuro знаються на музиці, вечірках і створені класної атмосфери. Докладаючи чималих зусиль, аби дотриматися засобів безпеки у час карантину, ми, проте, не можемо припинити робити свою роботу - тримати в гарному настрої наших друзів і фоловерів. Тому давайте до нас на п'ятничні вечірки. Діджеї у нас, вечірка - у вас вдома", - поділилася співзасновниця радіо Валерія Чачібая.

Зараз планується ще кілька таких вечірок, дізнатися більше про них можна на офіційному сайті, або на Facebook-сторінці радіо.

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся