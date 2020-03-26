Online Party від Радіо Аристократи (pixabay.com)

27.03.2020

27 березня відбудеться друга вечірка від Радіо Аристократи в колаборації з DJBuro. Новими учасниками вечірки стануть: Jean Gritsfeldt, Katro Zauber, Vlad Fisun та Captain Morgan.

Після великого резонансу, який виник минулого тижня під час першої вечірки, організатори Online Party вирішили не зупинятися і продовжувати радувати глядачів далі на регулярній основі.

Перша онлайн-вечірка від Радіо Аристократи

"В медіа кажуть мити руки, залишатися вдома, тощо. Ми хочемо додати - лишайтеся в гарному гуморі! Це важливо для якості життя. Страх не лікує, здоровий глузд - так. Радіо Аристократи та DJBuro знаються на музиці, вечірках і створені класної атмосфери. Докладаючи чималих зусиль, аби дотриматися засобів безпеки у час карантину, ми, проте, не можемо припинити робити свою роботу - тримати в гарному настрої наших друзів і фоловерів. Тому давайте до нас на п'ятничні вечірки. Діджеї у нас, вечірка - у вас вдома", - поділилася співзасновниця радіо Валерія Чачібая.

Зараз планується ще кілька таких вечірок, дізнатися більше про них можна на офіційному сайті, або на Facebook-сторінці радіо.